Житель Казани снял на видео лебедя, вылавливающего мусор из озера Кабан. Белоснежная птица кропотливо вытаскивает из озера отходы и складывает их на берег. На видео видно, как лебедь занимается уборкой в полном одиночестве, несмотря на то, что его окружают утки.

Интернет-пользователи, умиленные работой птицы, отмечают, что она оказалась чистоплотнее многих людей, которые засорили водоем. Другие уверены, что лебедь собирается вить гнездо и решил очистить площадку для этих целей.