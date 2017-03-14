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Лебедь чистит озеро от мусора в Казани

15.03.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель Казани снял на видео лебедя, вылавливающего мусор из озера Кабан.  Белоснежная птица кропотливо вытаскивает из озера отходы и складывает их на берег. На видео видно, как лебедь занимается уборкой в полном одиночестве, несмотря на то, что его окружают утки.

Интернет-пользователи, умиленные работой птицы, отмечают, что она оказалась чистоплотнее многих людей, которые засорили водоем. Другие уверены, что лебедь собирается вить гнездо и решил очистить площадку для этих целей. 

 
 
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В Сети набирает популярность видео с лебедем-"уборщиком", который расчищает берег озера от мусора. Пользователи шутят, что птица оказалась чистоплотнее многих...

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