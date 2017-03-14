Хорватский «Медвешчак» объявил сегодня, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина

Со следующего года клуб из Загреба будет выступать в открытом чемпионате Австрии (EBEL), где также играют команды из Италии, Чехии и Словении.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 года. Лучшим достижением клуба является выход в плей-офф в 2014 году. Последние годы команда регулярно испытывала финансовые проблемы, лишаясь по ходу сезона лучших хоккеистов. Последний чемпионат клуб завершал с 14 игроками в составе.