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Хорватский "Медвешчак" объявил о выходе из КХЛ

15.03.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Хорватский «Медвешчак» объявил сегодня, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина

Со следующего года клуб из Загреба будет выступать в открытом чемпионате Австрии (EBEL), где также играют команды из Италии, Чехии и Словении.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 года. Лучшим достижением клуба является выход в плей-офф в 2014 году. Последние годы команда регулярно испытывала финансовые проблемы, лишаясь по ходу сезона лучших хоккеистов. Последний чемпионат клуб завершал с 14 игроками в составе.

 
 
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Хорватский "Медвешчак" объявил сегодня, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге.

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