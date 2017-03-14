﻿ Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога

15.03.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Минск по приглашению Национального собрания Беларуси прибыла делегация ПА ОБСЕ во главе с председателем ассамблеи Кристин Муттонен. Основная  цель визита — официальное подписание соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Нынешний визит председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен в Минск носит, в основном, технический характер, отметил на радио Sputnik Беларусь Александр Тиханский. Основной вопрос, который будет рассматриваться в ходе визита, это организация грядущей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля в Минске.

На четверг, 16 февраля, запланированы переговоры Кристин Муттонен с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Завтра на встрече с Владимиром Макеем кроме организационных и структурных, возможно,  будут обсуждаться и другие вопросы. В частности, известно, что Беларусь предложила своего кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ — Елену Николаевну Купчину. Всего кандидатов 6", — сказал политолог.

Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога
© Sputnik / Виктор Толочко
Кандидаты на пост генсека ОБСЕ: кто соперники Купчиной?

По мнению политолога, ситуация в отношении ОБСЕ к Беларуси в последнее время меняется очень динамично. Здесь нужно вспомнить и группу по Нагорному Карабаху в Минске, и заседание Нормандской четверки, и грядущую в июле сессию ПА ОБСЕ, которая станет знаменательным событием не только для нашей страны.

"Можно было бы сказать чисто географически — до нас всего два часа лету, но это и глобальное политическое изменение, и один из шагов к потеплению взаимоотношений.  Нужно учитывать, что ОБСЕ объединяет 57 государств, их интересы часто пересекаются,  а все решения организации принимается консенсусом", — отметил политолог.

По информации МИД Беларуси, в июле в Минск на 26-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ приедут более 300 парламентариев из 57-ти стран. Для Беларуси проведение 26-й сессии — возможность повысить свою роль в вопросах мировой политики и безопасности, а также в продвижении национальных интересов и расширении экономического сотрудничества, отметили в МИД.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского о визите председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен в Минск слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт Александр Тиханский прокомментировал визит председателя ПА ОБСЕ в Минск и дал свой прогноз на потепление взаимоотношений Беларуси со...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хорватский "Медвешчак" объявил о выходе из КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика