Минск: прогноз политолога" title="Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога" class=""> Минск: прогноз политолога" title="Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога" class=""> /

В Минск по приглашению Национального собрания Беларуси прибыла делегация ПА ОБСЕ во главе с председателем ассамблеи Кристин Муттонен. Основная цель визита — официальное подписание соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Нынешний визит председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен в Минск носит, в основном, технический характер, отметил на радио Sputnik Беларусь Александр Тиханский. Основной вопрос, который будет рассматриваться в ходе визита, это организация грядущей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля в Минске.

На четверг, 16 февраля, запланированы переговоры Кристин Муттонен с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Завтра на встрече с Владимиром Макеем кроме организационных и структурных, возможно, будут обсуждаться и другие вопросы. В частности, известно, что Беларусь предложила своего кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ — Елену Николаевну Купчину. Всего кандидатов 6", — сказал политолог.



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По мнению политолога, ситуация в отношении ОБСЕ к Беларуси в последнее время меняется очень динамично. Здесь нужно вспомнить и группу по Нагорному Карабаху в Минске, и заседание Нормандской четверки, и грядущую в июле сессию ПА ОБСЕ, которая станет знаменательным событием не только для нашей страны.

"Можно было бы сказать чисто географически — до нас всего два часа лету, но это и глобальное политическое изменение, и один из шагов к потеплению взаимоотношений. Нужно учитывать, что ОБСЕ объединяет 57 государств, их интересы часто пересекаются, а все решения организации принимается консенсусом", — отметил политолог.

По информации МИД Беларуси, в июле в Минск на 26-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ приедут более 300 парламентариев из 57-ти стран. Для Беларуси проведение 26-й сессии — возможность повысить свою роль в вопросах мировой политики и безопасности, а также в продвижении национальных интересов и расширении экономического сотрудничества, отметили в МИД.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского о визите председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен в Минск слушайте на радио Sputnik Беларусь.