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Макей обсудил с главой МИД Бельгии аресты во время "Маршев нетунеядцев"

15.03.2017 15:08 — Разное | Ежедневник  
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Макей обсудил с главой МИД Бельгии аресты во время "Маршев нетунеядцев"

фото: svaboda.org

Министр иностранных дел Беларуси опасается, что хрупкий процесс нормализации отношений с ЕС может застопориться.

Бельгия призывает власти Беларуси к диалогу с противниками «налога на тунеядцев», заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс журналистам после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, передает tut.by.

«Мы обсуждали ситуацию демонстраций и задержаний сегодня. Мы хотели бы, чтобы по этим вопросам продолжался диалог между властями и гражданским обществом», — сказал Рейндерс.

В ответ Владимир Макей ответил, что некоторые лицп пытаются использовать протестные акции в личных целях.

"Что касается конкретных задержаний, там нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто в них участвовал, - те ли лица, кто непосредственно был подвержен положениям этого декрета. Нам кажется, что многие лица и здесь, и за пределами Беларуси пытаются использовать эти манифестации в своих личных целях", - заявил министр.

При этом он понимает, что для Евросоюза свобода манифестаций являются важной ценностью. Однако Владимир Макей попросил обратить внимание, что внедрение демократии в подлинном европейском понимании требует долготного времени.

"Необходимо понимать, что некоторые страны шли к демократии не только десятки, но и сотни лет. Внедрение настоящей демократии в том подлинном европейском понимании этого слова требует долготного времени. Это требует изменения менталитета, психологии людей. И надо в этом плане работать и с гражданским обществом", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси опасается, что хрупкий процесс нормализации отношений с ЕС может застопориться.

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