﻿ ЕБРР планирует инвестировать в госсектор Беларуси – Лукашенко поддерживает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЕБРР планирует инвестировать в госсектор Беларуси – Лукашенко поддерживает

15.03.2017 14:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ЕБРР планирует инвестировать в госсектор Беларуси – Лукашенко поддерживает

Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять программы в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ. Президент благодарен, что у банка нет предубеждений против сотрудничества с государством.

ЕБРР примет участие в реализации проектов по реконструкции участка трассы М10 граница России - Гомель - Кобрин, очистке воды, переработке отходов.

Об этом сообщил первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннетт, передает БЕЛТА.

«Мы намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в банковском, финансовом секторе страны, – отметил первый вице-президент банка. – Нам предложили принять участие в ряде проектов внебанковского и финансового секторов. Мы с интересом отнеслись к этому. Учитывая нарастающую поддержку государства, в ближайшие два-три года планируем нарастить свое присутствие в различных сферах в рамках планируемых процессов приватизации», – сказал представитель международной организации.

На встрече с Филиппом Беннеттом Александр Лукашенко похвалил Европейский банк за то, что он отказался от ограничений по сотрудничеству с госсектором.

«Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров, особых подходов и других факторов, которые сдерживают наше сотрудничество и взаимопонимание», – сказал президент. 

«Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного, и частного сектора, – это наш приоритет в Беларуси. И я вам благодарен, что вы это понимаете, и у вас нет никаких предубеждений против этого», – добавил глава государства.
 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять программы в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ. Президент благодарен, что у банка нет предубеждений...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика