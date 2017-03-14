Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять программы в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ. Президент благодарен, что у банка нет предубеждений против сотрудничества с государством.

ЕБРР примет участие в реализации проектов по реконструкции участка трассы М10 граница России - Гомель - Кобрин, очистке воды, переработке отходов.

Об этом сообщил первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннетт, передает БЕЛТА .

«Мы намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в банковском, финансовом секторе страны, – отметил первый вице-президент банка. – Нам предложили принять участие в ряде проектов внебанковского и финансового секторов. Мы с интересом отнеслись к этому. Учитывая нарастающую поддержку государства, в ближайшие два-три года планируем нарастить свое присутствие в различных сферах в рамках планируемых процессов приватизации», – сказал представитель международной организации.

На встрече с Филиппом Беннеттом Александр Лукашенко похвалил Европейский банк за то, что он отказался от ограничений по сотрудничеству с госсектором.

«Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров, особых подходов и других факторов, которые сдерживают наше сотрудничество и взаимопонимание», – сказал президент.

«Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного, и частного сектора, – это наш приоритет в Беларуси. И я вам благодарен, что вы это понимаете, и у вас нет никаких предубеждений против этого», – добавил глава государства.

