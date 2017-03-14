﻿ В Каменецком районе будут судить братьев, которые "обчистили" 17 гаражей. 21.by
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В Каменецком районе будут судить братьев, которые "обчистили" 17 гаражей

15.03.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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Каменецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух братьев, которые обвиняются в групповой краже, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

С 16 октября по 19 декабря прошлого года из 17 гаражей в пяти населенных пунктах мужчины вынесли имущества на сумму свыше 11 тысяч рублей. Обвиняемые вскрывали замки путем подбора ключа, а после того, как выносили из помещения все ценное, снова их закрывали.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК (Кража повторно, группой лиц). В ходе допросов подследственные признали свою вину в полном объеме. Их заключили под стражу, на имущество наложен арест.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
 
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Мужчины вынесли имущества на сумму свыше 11 тысяч рублей.

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