Белорусские теннисисты Вера Лапко и Владимир Игнатик вышли во 2-й круг турнира одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.

В мужских соревнованиях с призовым фондом 75 тысяч долларов Владимир Игнатик (№ 163 рейтинга АТР) встречался с японцем Ясутакой Утиямой (№ 186). При счете 5:2 в первом сете японец отказался от борьбы, и белорус оформил выход в следующий этап.

Еще один белорус Илья Ивашко (№ 178) выбыл из турнира в первом круге, уступив россиянину Евгению Донскому (№ 99), посеянному под 1-м номером — 6:3, 3:6, 6:7.

В женских состязаниях с призовым фондом белоруска Вера Лапко (№ 293 рейтинга WTA) одолела итальянку Джессику Пьери (№ 307) — 6:1, 6:2.

14 марта во второй круг турнира в Шэньчжене пробилась еще одна белоруска Арина Соболенко (№ 142).