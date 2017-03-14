Тридцатипятилетняя жительница деревни Струга Столинского района пропала без вести в декабре минувшего года, когда возвращалась с фермы, где работала оператором машинного доения. По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, вечером перед уходом с работы женщина распивала спиртное. После чего отправилась в деревню по соседству к своим знакомым.

"По кратчайшему ее маршруту находилась река, покрытая тонким слоем льда. Предварительно гибель женщины наступила в результате утопления. Телесных повреждений криминального характера у нее не имелось, одета она была по сезону, при ней был обнаружен кошелек с денежными средствами", — рассказала Дранькова.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД: обнаружено тело пропавшей три месяца назад многодетной матери

Тело было обнаружено в озере Ятень недалеко от деревни Ямное, в 3-4 километрах от места работы сельчанки. Погибшую опознали односельчане. Женщина проживала одна с четырьмя малолетними детьми. Семья находилась в социально-опасном положении и была на контроле у местной администрации. Дети погибшей после ее исчезновения были помещены в социально-педагогический центр в поселке Речица.

В настоящее время расследование продолжается до окончательного подтверждения личности погибшей и установления точной причины ее смерти по результатам экспертных исследований.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси по Брестской области Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.