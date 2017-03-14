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Главой ПВТ стал Всеволод Янчевский

15.03.2017 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Главой ПВТ стал Всеволод Янчевский

Фото пресс-службы президента

Президент назначил главой Администрации «Парка высоких технологий» своего помощника, куратора отрасли и председателя набсовета ПВТ Всеволода Янчевского.

Указ о назначении нового директора Администрации ПВТ подписал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Во время недавнего визита президента в компании Виктора Прокопени Янчевский сопровождал главу государства уже фактически в новом качестве, представил проект «ИТ-страны», пишет tut.by.

Президент был настроен позитивно и очевидно лоялен к айтишникам. «Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным», — подчеркнул Лукашенко.

Янчевский рассказал, что «вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель». Он отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.

«По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау», — подчеркнул чиновник.

Сорокалетний чиновник — не новичок в отрасли. Еще в 2013 году президент не только утвердил его расширил функции своего помощника и начальника главного идеологического управления Администрации президента расширили, добавив «обеспечение госполитики в сферах информатизации и высоких технологий».

 
 
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Президент назначил главой Администрации «Парка высоких технологий» своего помощника, куратора отрасли и председателя набсовета ПВТ Всеволода Янчевского.

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