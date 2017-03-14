14 марта 2017 года на 53-м году жизни скончалась заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1980 года Елена Наймушина, сообщает официальный сайт Федерация спортивной гимнастики России.



Елена Наймушина с золотой медалью Олимпийских игр. Фото с сайта kras.mk.ru, из архива спортсменки

На Играх-1980 в Москве Елена Наймушина выиграла золото в командных соревнованиях. Кроме того, она серебряный призер чемпионата мира 1979 года, обладательница Кубка мира, Европы и СССР, чемпионка СССР-1980.

В 1978 году в 13-летнем возрасте Елене Наймушиной было присвоено звание мастера спорта международного класса. А в 1980-м — после победы на Олимпиаде, в 15 лет воспитанница красноярской школы гимнастики стала уже заслуженным мастером спорта СССР.

Примечательно, что Елена Наймушина появилась на свет в Хакасии в вагоне поезда близ села Аскиз. Девочка родилась с пороком сердца. Врач посоветовал маме водить Лену на гимнастику, забыв уточнить — лечебную. И эта ошибка стала для нее дверцой в большой спорт и к олимпийской вершине.

Причина смерти олимпийской чемпионки будет известна после вскрытия, сообщил ТАСС Валентин Шевчук, который долгие годы являлся ее личным тренером.

— Но для меня ее уход из жизни стал очень неожиданным. Мы только неделю назад общались с ней по телефону. Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась. Мы договорились встретиться сегодня, 15 марта, сразу после моей выписки, но вчера ее не стало. Хотели обсудить возможность работы в моей гимнастической школе, но не сложилось, сказал Валентин Шевчук.

Тренер рассказал, что Наймушина после ухода из спорта быстро вышла замуж.

— Она родила трех детей и решила сосредоточиться на семье, а не думать о карьере. А потом, когда дети выросли, было уже нелегко себя найти в большом спорте на тренерской стезею. Похороны, думаю, состоятся в пятницу. Сегодня моя дочка прилетит из Канады с гимнастического турнира и завтра вплотную займется их организацией, — подытожил тренер.