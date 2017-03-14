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Бешеная лиса напала на домашних собак в Скиделе

15.03.2017 15:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Первый случай бешенства в Гродненской области в этом году зарегистрирован в Скиделе, переносчиком опасного заболевания оказалась лиса, напавшая на домашних животных в райцентре, сообщает региональное издание "Перспектива".

Бешеная лиса напала на домашних собак в Скиделе
© flickr.com/ Toshihiro Gamo
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По информации СМИ, дикое животное забежало на частное подворье и начала нападать на собак. Хозяева поспешили расправиться с лисой, о происшествии было сообщено в ветеринарную службу. Как проинформировала врач-эпидемиолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Михнова, лабораторные исследования подтвердили, что животное болело бешенством. Отмечается, что люди не контактировали с животным.

Теперь в течение двух месяцев в Скиделе будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия по профилактике бешенства, в том числе внеплановый отлов безнадзорных животных и вакцинация домашних питомцев.

Согласно данным Гродненской райветстанции, это первый случай бешенства, зафиксированный в регионе в текущем году. Врачи-ветеринары напомнили гражданам, что необходимо делать ежегодные прививки от бешенства. По словам представителя районной ветеринарной станции Ольги Трофимовой, прививки являются обязательными, а в случае нарушения требования, хозяевам животных грозит штраф. 

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за выявленного факта в городе на протяжении двух месяцев будут проводиться мероприятия по локализации очага бешенства.

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