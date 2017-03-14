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Все налоги физлиц в одном видео: почти 55% от своих доходов белорусы отдают государству
Белорусы платят государству больше 54,8% от своих доходов. Это больше, чем все наши соседи. Из чего складываются эти отчисления, — смотрите в видео TUT.BY.
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Белорусы платят государству больше 54,8% от своих доходов. Это больше, чем все наши соседи. Из чего складываются эти отчисления, - смотрите в видео TUT.BY.
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