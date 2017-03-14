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КХЛ аннулировала рекорд защитника "Динамо" Марка-Андре Граньяни
Континентальная хоккейная лига аннулировала клуб рекорд результативности защитника минского «Динамо» Марка-Андре Граньяни.
По результатам анализа видеоповторов лига пересмотрела авторов голевых передач. Нападающему «Динамо» Робу Клинкхаммеру было добавлено сразу четыре голевых передачи, а один ассистенский балл Марка-Андре Граньяни был аннулирован.
После утверждения эти изменения были внесены в итоговую статистику игроков. Таким образом, на счету Граньяни 37 (4+33) очков в регулярном сезоне. 37 баллов ранее набирал и Ник Бэйлен. При равенстве очков преимущество отдается игроку, забросившему большее количество шайб. У Бэйлена 11 голов, у Граньяни — 4.
Ник Бэйлен вновь является автором рекорда результативности среди защитников «Динамо» за все время выступления клуба в Континентальной хоккейной лиге.
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Континентальная хоккейная лига аннулировала клуб рекорд результативности защитника минского "Динамо" Марка-Андре Граньяни.
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