Континентальная хоккейная лига аннулировала клуб рекорд результативности защитника минского «Динамо» Марка-Андре Граньяни.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

По результатам анализа видеоповторов лига пересмотрела авторов голевых передач. Нападающему «Динамо» Робу Клинкхаммеру было добавлено сразу четыре голевых передачи, а один ассистенский балл Марка-Андре Граньяни был аннулирован.

После утверждения эти изменения были внесены в итоговую статистику игроков. Таким образом, на счету Граньяни 37 (4+33) очков в регулярном сезоне. 37 баллов ранее набирал и Ник Бэйлен. При равенстве очков преимущество отдается игроку, забросившему большее количество шайб. У Бэйлена 11 голов, у Граньяни — 4.

Ник Бэйлен вновь является автором рекорда результативности среди защитников «Динамо» за все время выступления клуба в Континентальной хоккейной лиге.