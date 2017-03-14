|
В США переснимут первую часть "Матрицы"
Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть «Матрицы». Работа над ремейком фантастического боевика 1999 года уже начата.
По предварительной информации, для съемок планируется привлечь сценариста Зака Пенна, известного по фильмам «Мстители» и «Люди икс». Главную роль в новом фильме создатели намерены отдать актеру Майклу Б. Джордану, снявшемуся в «Хардболе» и «Этом неловком моменте».
О том, будет ли киностудия привлекать к проекту сестер Вачовски, режиссеров оригинальной трилогии, еще неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть "Матрицы".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии