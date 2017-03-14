Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть «Матрицы». Работа над ремейком фантастического боевика 1999 года уже начата.





По предварительной информации, для съемок планируется привлечь сценариста Зака Пенна, известного по фильмам «Мстители» и «Люди икс». Главную роль в новом фильме создатели намерены отдать актеру Майклу Б. Джордану, снявшемуся в «Хардболе» и «Этом неловком моменте».

О том, будет ли киностудия привлекать к проекту сестер Вачовски, режиссеров оригинальной трилогии, еще неизвестно.





«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. Режиссерами лент выступили братья Вачовски (сейчас они называют себя сестры Вачовски). В фильмах рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Мир Матрицы — это иллюзия, существующая только в бесконечном сне обреченного человечества. Холодный мир будущего, в котором люди — всего лишь батарейки в компьютерных системах.