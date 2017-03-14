﻿ В США переснимут первую часть "Матрицы". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В США переснимут первую часть "Матрицы"

15.03.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть «Матрицы». Работа над ремейком фантастического боевика 1999 года уже начата.


По предварительной информации, для съемок планируется привлечь сценариста Зака Пенна, известного по фильмам «Мстители» и «Люди икс». Главную роль в новом фильме создатели намерены отдать актеру Майклу Б. Джордану, снявшемуся в «Хардболе» и «Этом неловком моменте».

О том, будет ли киностудия привлекать к проекту сестер Вачовски, режиссеров оригинальной трилогии, еще неизвестно.


«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. Режиссерами лент выступили братья Вачовски (сейчас они называют себя сестры Вачовски). В фильмах рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Мир Матрицы — это иллюзия, существующая только в бесконечном сне обреченного человечества. Холодный мир будущего, в котором люди — всего лишь батарейки в компьютерных системах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть "Матрицы".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Все налоги физлиц в одном видео: почти 55% от своих доходов белорусы отдают государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика