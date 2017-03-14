



Президент Украины потребовал от сепаратистов вернуть захваченные украинские предприятия.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 15 марта, согласился с предложением президента Украины Петра Порошенко о временном прекращении транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями в Донецкой и Луганской областях, передает Корреспондент.нет

Исключением должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций, заявил Порошенко на заседании СНБО.

Речь идет о полной приостановке всего транспортного сообщения до тех пор, пока пророссийские сепаратисты не вернут Украине захваченные предприятия, указал далее президент Украины. «Предварительная стоимость отобранных активов равняется 2 миллиардам долларов. Часть собственников свернули производство. А те, кто его продолжает, – пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине», – отметил он далее.

Одновременно украинский президент заявил, что ситуация в Донбассе существенно ухудшилась после того, как Россия признала паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".