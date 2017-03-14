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Видеофакт: в Минск прилетела председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен
15.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Визит в Беларусь делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) во главе с председателем Кристин Муттонен пройдет 15-17 марта. Ожидается, что Муттонен встретится со спикерами обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем.
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит председателя ПА ОБСЕ в Минск: прогноз политолога
Планируется, что во время встреч в Минске будут затронуты вопросы сотрудничества Национального собрания и ПА ОБСЕ.
Кроме того, одной из основных тем станет проведение в июле 2017 года в белорусской столице 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи. По этому поводу сторонами будет подписано соглашение.
Визит председателя ПА ОБСЕ станет третьим визитом в Беларусь: в 2009 году республику посетил Жоао Соареш, в 2012 году — Риккардо Мильори.
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Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибыла в Минск. В аэропорту ее встречал заместитель председателя Палаты представителей...
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