Визит в Беларусь делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) во главе с председателем Кристин Муттонен пройдет 15-17 марта. Ожидается, что Муттонен встретится со спикерами обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем.

Планируется, что во время встреч в Минске будут затронуты вопросы сотрудничества Национального собрания и ПА ОБСЕ.

Кроме того, одной из основных тем станет проведение в июле 2017 года в белорусской столице 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи. По этому поводу сторонами будет подписано соглашение.

Визит председателя ПА ОБСЕ станет третьим визитом в Беларусь: в 2009 году республику посетил Жоао Соареш, в 2012 году — Риккардо Мильори.