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Видеофакт: в Минск прилетела председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен

15.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Визит в Беларусь делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) во главе с председателем Кристин Муттонен пройдет 15-17 марта. Ожидается, что Муттонен встретится со спикерами обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем.

Видеофакт: в Минск прилетела председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен
© Sputnik / Виктор Толочко
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Планируется, что во время встреч в Минске будут затронуты вопросы сотрудничества Национального собрания и ПА ОБСЕ.

Кроме того, одной из основных тем станет проведение в июле 2017 года в белорусской столице 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи. По этому поводу сторонами будет подписано соглашение.

Визит председателя ПА ОБСЕ станет третьим визитом в Беларусь: в 2009 году республику посетил Жоао Соареш, в 2012 году — Риккардо Мильори.

 
Теги: Минск
 
 
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Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибыла в Минск. В аэропорту ее встречал заместитель председателя Палаты представителей...

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