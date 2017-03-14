Сразу несколько значимых политических событий одновременно произошли в Минске во вторник, 15 марта. Это и визит председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, и рабочий визит министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, и встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы и "Восточного партнерства".

Политические эксперты Александр Шпаковский и Павел Потапейко вместе с ведущим программы "Грани формата" Вячеславом Шараповым обсудили контекст этих событий и попытались обозначить перспективы углубления белорусских евроконтактов.

"За 20 лет изоляции со стороны Запада мы несколько отвыкли от таких активных контактов с евроструктурами, но мир не ограничивается Европой, есть другие государства, которые давно превосходят и рынок и возможности Западной Европы. Главное в том, что остается в "сухом остатке" после этих визитов? На исполнительном уровне контактов великое множество, а с кем из высших руководителей Европы за это время встретился наш глава государства? Только с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", — отметил Шпаковский.

По мнению Александра Шпаковского, лед в отношении Беларуси в Европе не до конца растоплен, а говорить о большой практической пользе пока тоже, к сожалению, не приходится. Это скорее отношения "постколониального" типа, когда некая метрополия пытается объяснить младшему партнеру, как жить. Такой же точки зрения придерживается и Павел Потапейко.

"Традиции такого подхода давние, кроме того, не будем преувеличивать значимости визитов этих людей и ждать быстрых результатов. Беларусь проводит четкую, последовательную государственную политику, и мы не позволяем выкручивать себе руки", — сказал эксперт.

Вместе с тем, время и обстановка способствуют тому, чтобы продолжать нащупывать все нити полезного взаимодействия со всеми государствами и объединениями с целью экономических и политических выгод, и только активная работа в этом направлении покажет истинные перспективы тех или иных направлений сотрудничества, констатировали эксперты.

Полную версию беседы с политологами Александром Шпаковским и Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.