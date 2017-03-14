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Активы Беларуси в валюте за февраль выросли на 6 процентов

15.03.2017 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Активы Беларуси в валюте за февраль выросли на 6 процентов

Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 5,979 млрд долларов.

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за февраль выросли на 6,2% и на 1 марта 2017 года составили 5,743 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 марта сложились в размере 5,022 млрд долларов против 4,985 млрд на 1 января.

В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют 2,236 млрд, СПЗ (специальные права заимствования) - 503,4 млн, золото (включая предоставленное в ссуду) - 1,643 млрд, другие резервные активы - 639,7 млн долларов.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 марта составили 721 млн долларов. Из них депозиты - 487,7 млн, депозиты в золоте - 233,3 млн.

Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 5,979 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам. Условные обязательства Беларуси в иностранной валюте в течение 12 месяцев после 1 марта могут потребовать выплаты почти 1,085 млрд.

 
 
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Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 5,979 млрд долларов.

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