БПС-Сбербанк с 3 апреля вводит комиссию за погашение кредитов наличными. Сбор не будут взимать только при досрочном погашении всех обязательств по кредитному договору в кассах, сообщается на сайте банка.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредиту (основной долг, проценты, штрафы, пени и другое) в кассах банка составит 3 рубля.

Не придется платить комиссию тем, кто будет платить по кредиту пластиковой карточкой или через интернте-банкинг, мобильный банкинг или смс-банкинг. Сбор не станут взимать также с тех, кто будет рассчитываться по кредиту платежной карточкой любого другого банка на официальном сайте БПС-Сбербанка, а также в устройствах самообслуживания (инфокиоск, банкомат) банка.