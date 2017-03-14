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БПС-Сбербанк вводит комиссию за погашение кредитов наличными

15.03.2017 17:15 — Разное | Tut.by  
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БПС-Сбербанк с 3 апреля вводит комиссию за погашение кредитов наличными. Сбор не будут взимать только при досрочном погашении всех обязательств по кредитному договору в кассах, сообщается на сайте банка.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредиту (основной долг, проценты, штрафы, пени и другое) в кассах банка составит 3 рубля.

Не придется платить комиссию тем, кто будет платить по кредиту пластиковой карточкой или через интернте-банкинг, мобильный банкинг или смс-банкинг. Сбор не станут взимать также с тех, кто будет рассчитываться по кредиту платежной карточкой любого другого банка на официальном сайте БПС-Сбербанка, а также в устройствах самообслуживания (инфокиоск, банкомат) банка.

 
 
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Комиссия за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредиту в кассах банка составит 3 рубля.

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