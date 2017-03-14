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Лукашенко назначил на должность главы ПВТ «своего человека»
Александр Лукашенко назначил на должность главы Парка высоких технологий помощника президента Всеволода Янчевского.
Согласно указу президента, Янчевский сменит на посту главы администрации ПВТ
Он также рассказал, что «вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель», а также пообещал ИТ-компаниям сохранение всех преференций от государства.
Справка БДГ
Всеволод Янчевский родился в 1976 году в Борисове. Закончил юрфак БГУ в 1998 году, позднее там же окончил факультет международных отношений. Принимал активное участие в президентской кампании в команде Лукашенко в 1994 году, был одним из руководителей провластной молодежной организации «Прямое действие» из которой позднее «вырос » БРСМ.
С 2005 по 2007 год был редактором журнала «Планета». С 2008 года был помощником президента- начальником главного идеологического управления Администрации президента Республики Беларусь, с 2013 - куратором «единой государственной политики в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий, тогда же указом президента был назначен председателем Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
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Александр Лукашенко назначил на должность главы Парка высоких технологий помощника президента Всеволода Янчевского.
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