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Лукашенко назначил на должность главы ПВТ «своего человека»

15.03.2017 17:48 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко назначил на должность главы Парка высоких технологий помощника президента Всеволода Янчевского.

Согласно указу президента, Янчевский сменит на посту главы администрации ПВТ уволенного 2 марта Валерия Цепкало. Стоит отметить, что во время недавнего визита Александра Лукашенко в новую совместную компанию Виктора Прокопени и Михаила Гуцериева, Янчевский сопровождал президента. 

Он также рассказал, что «вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель», а также пообещал ИТ-компаниям сохранение всех преференций от государства.

Справка БДГ

Всеволод Янчевский родился в 1976 году в Борисове. Закончил юрфак БГУ в 1998 году, позднее там же окончил факультет международных отношений. Принимал активное участие в президентской кампании в команде Лукашенко в 1994 году, был одним из руководителей провластной молодежной организации «Прямое действие» из которой позднее «вырос » БРСМ. 

С 2005 по 2007 год был редактором журнала «Планета». С 2008 года был помощником президента- начальником главного идеологического управления Администрации президента Республики Беларусь, с 2013 - куратором «единой государственной политики в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий, тогда же указом президента был назначен председателем Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

 
 
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Александр Лукашенко назначил на должность главы Парка высоких технологий помощника президента Всеволода Янчевского.

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