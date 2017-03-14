МИНСК, 15 мар — Sputnik. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разочарован усилением напряженности в Донбассе, а также призвал срочно остановить подобное развитие событий.

В среду, 15 марта, в Минске прошел очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хочу выразить личное разочарование и обеспокоенность нынешней ситуацией (в Донбассе — Sputnik), которая не способствует успеху минского процесса", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, последние события усиливают напряженность и отрицательно влияют на возможность сближения конфликтующих сторон и возможность экономического сотрудничества. "Это опасное развитие событий по спирали надо срочно остановить", — добавил представитель ОБСЕ.

Он выразил надежду, что вовлеченные в конфликт стороны смогут исправить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Сайдик констатировал, что ситуация с безопасностью персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе ухудшилась. "Ситуация в этой области не улучшилась, а, наоборот, можно говорить о некотором ухудшении", — уточнил он.

Сайдик подчеркнул, что беспокойство вызывает безопасность персонала и имущества СММ ОБСЕ, а также существующее ограничение свободы передвижения наблюдателей в зоне конфликта в Донбассе.

Он рассказал, что в ходе переговоров в Минске экономическая подгруппа обсуждала вопросы возобновления транзита угля через линию соприкосновения. Сайдик также заметил, что координатор экономической подгруппы настаивает на недопустимости вмешательства в управление украинскими предприятиями со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, добавил Сайдик, подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение создания механизма с участием третьей стороны по вопросу пленных, которые после освобождения хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске 29 марта, анонсировал Сайдик.