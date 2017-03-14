﻿ Сайдик разочарован эскалацией конфликта в Донбассе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сайдик разочарован эскалацией конфликта в Донбассе

15.03.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разочарован усилением напряженности в Донбассе, а также призвал срочно остановить подобное развитие событий.

В среду, 15 марта, в Минске прошел очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хочу выразить личное разочарование и обеспокоенность нынешней ситуацией (в Донбассе — Sputnik), которая не способствует успеху минского процесса", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, последние события усиливают напряженность и отрицательно влияют на возможность сближения конфликтующих сторон и возможность экономического сотрудничества. "Это опасное развитие событий по спирали надо срочно остановить", — добавил представитель ОБСЕ.

Он выразил надежду, что вовлеченные в конфликт стороны смогут исправить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Сайдик констатировал, что ситуация с безопасностью персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе ухудшилась. "Ситуация в этой области не улучшилась, а, наоборот, можно говорить о некотором ухудшении", —  уточнил он.

Сайдик подчеркнул, что беспокойство вызывает безопасность персонала и имущества СММ ОБСЕ, а также существующее ограничение свободы передвижения наблюдателей в зоне конфликта в Донбассе.

Он рассказал, что в ходе переговоров в Минске экономическая подгруппа обсуждала вопросы возобновления транзита угля через линию соприкосновения. Сайдик также заметил, что координатор экономической подгруппы настаивает на недопустимости вмешательства в управление украинскими предприятиями со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, добавил Сайдик, подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение создания механизма с участием третьей стороны по вопросу пленных, которые после освобождения хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске 29 марта, анонсировал Сайдик. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайдик заявил об отрицательном эффекте последних событий между конфликтующими сторонами на Украине на реализацию минского процесса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дипломатический десант в Беларуси: причины, перспективы, прогнозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика