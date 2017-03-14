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Согласно договору о ЕАЭС, уровень инфляции за год не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.

Евразийская экономическая комиссия рекомендует Беларуси принять меры по снижению уровня инфляции, сообщила пресс-служба ЕЭК. 14 марта коллегия комиссии приняла рекомендацию «О предложениях Евразийской экономической комиссии по мерам, направленным на снижение уровня инфляции (индекса потребительских цен) в Республике Беларусь».

Согласно договору о ЕАЭС, уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.



Как отметили в ЕЭК, рекомендация разработана в связи с превышением Беларусью количественного значения показателя уровня инфляции, установленного в договоре о ЕАЭС. Так, инфляция составила 12,8% в 1-м квартале 2016 года (к 1-му кварталу 2015-го), 12,1% — во 2-м квартале прошлого года, 11,1% — в 3-м, 10,6% — в 4-м. В феврале 2017 года инфляция составила 7% (к февралю 2016 года), что выше установленного договором значения на 2,2 процентного пункта.



«Поддерживая принятые Республикой Беларусь национальные меры по улучшению экономической ситуации, комиссия предложила ей реализовать комплекс мер по снижению роста потребительских цен. Речь идет о проведении денежно-кредитной политики с учетом необходимости соблюдения установленного договором о ЕАЭС уровня инфляции, принятии мер по снижению затрат на производство и реализацию товаров потребительского спроса, развитии конкурентного потребительского рынка», — отмечает пресс-служба ЕЭК.



При подготовке рекомендаций комиссия «широко использует инструментарий таблиц "затраты-выпуск" государств — членов союза, входящих в систему национальных счетов, а также международные методологии оценки финансовой устойчивости, применяемые МВФ, Всемирным банком и другими ведущими экономическими организациями».



Это четвертый страновой документ, подготовленный комиссией в целях обеспечения макроэкономической стабильности государств — членов ЕАЭС.



Реализация предложений комиссии будет способствовать в среднесрочной перспективе снижению инфляции и обеспечит соблюдение количественного значения показателя уровня инфляции, установленного договором, отмечает ЕЭК.