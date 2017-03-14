Многие банки сегодня предлагают премиальные карты. Но стоимость их выпуска и обслуживания заметно выше, чем стандартного "пластика". Правда, держатели "премиума" получают некоторые привилегии, к примеру, консьерж-сервис, страховку от травм или сертификат на трансфер в аэропорт. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит оформить Visa Platinum и MasterCard World Elite в белорусских банках, а также какие бонусы получают их держатели.



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Visa Platinum: от консьерж-службы до страховки для поездок за границу

Банк Примечания и бонусы Стоимость оформления и обслуживания Альфа‑Банк Сервисы для контроля расходов Альфа-Чек, Альфа-Клик, Альфа-Мобайл, программа лояльности Golden Alfa, процентная ставка на остаток, поддержка клиентов и другое.

Отправить заявку Обслуживание карточки за первый год: 120 BYN/200 USD/200 EUR. За каждый последующий год: 60BYN/100 USD/100 EUR Банк БелВЭБ Программы «защита покупок» и «продленная гарантия», медицинская и юридическая помощь, возможность бронирования отелей на специальных условиях от Hotelclub.com и другое. Минимальная сумма счета (недоступна для операций): 100 00 USD, 100 EUR, 100 BYN. Годовой платеж от категории клиента: для VIP это 50 USD, 50 EUR, 75 BYN, для остальных 100 USD, 100 EUR, 150 BYN. Банк Москва‑Минск Карточка Priority Pass, бесплатное установление лимитов по карте, ежемесячная выписка, международная служба поддержки, программа «Мир привилегий Visa» и другое. Срок действия — 2 года. Зарплатная — 24 BYN/12 USD/12 EUR в месяц. Личная — 240 BYN/120 USD/120 EUR в год. Первоначальный взнос не менее 3000 долларов США/3000 евро/ 4 500,00 BYN (в зависимости от валюты счета). Банк "Решение" Бесконтактные платежи, программа Visa Luxury Hotel Collection, программа AirportSpeedPass для сопровождения в аэропортах, медицинская и юридическая служба и другое.

Отправить заявку Выпуск и обслуживание карточки в течение 2 лет: 190 BYN, 100 USD, 100 EUR. Беларусбанк Бонусы предоставляют банк и компания Visa International, среди них: карта Priority Pass на 1 посещение VIP-зала, страховка для поездок за границу, бесплатное оформление 1 основной и/или 2 дополнительных карточек MasterCard Gold или Visa Gold (по выбору клиента) и другое. На 1 год: при оформлении в банке 150 BYN, через интернет-банкинг 130 BYN. На 2 года: в банке 230 BYN, через банкинг 200 BYN. Можно оплатить долларами, евро или российскими рублями. Белгазпромбанк Скидка от ЗАО «Кентавр» на страховые услуги, скидки от партнеров банка, бесплатное установление/изменение лимитов по карте, скидочная программа Premium Collection и другое.

Отправить заявку Выпуск карты 60 USD. Дополнительно можно выпустить карточку Priority Pass — 27 USD за каждое посещение. Белагропромбанк Некоторые из бонусов: медицинская и юридическая поддержка, программы «защита покупок» и «продленная гарантия», 50% скидка на закрытое и сейфовое банковское хранение. Оформление карточки на 2 года — 65 BYN. Стоимость обслуживания зависит от ежемесячной суммы безналичных платежей. Белинвестбанк Visa Platinum: консьерж-сервис, бесплатное SMS-оповещение, срочное изготовление карты и др. Visa Platinum Grand: карта Priority Pass на 1 посещение VIP-зала, страховка для поездок за границу, консьерж-сервис, бесплатное SMS-оповещение, срочное изготовление карты и другое. Карточки действуют 3 года. Visa Platinum: 100 USD по акции «Прокачай свою карту», 120 USD в интернет-банкинге, 150 USD в банке. Visa Platinum Grand: 285 USD по акции, 350 USD в банке. Для участия в акции нужно иметь одну из основных карт банка, где ежемесячная доля безналичных платежей не менее 35% всех расходов (сумма не менее 800 BYN). Белорусский народный банк Карточка Priority Pass, консьерж-сервис, экстренная выдача карточки или наличных при утере, бесплатная дополнительная сберегательная карточка «Maxima Plus», наличие кешбэка и другое.

Отправить заявку Обслуживание карточки на 2 года: Visa Platinum 125 USD, Visa Platinum PayWave 130 USD. Размер неснижаемого остатка 125,00 BYN (125 USD, 125 EUR). БПС-Сбербанк Консьерж-служба, защита покупок, расширенная гарантия, медицинская и юридическая поддержка и другое. Обслуживание за 1 год: 120 BYN (120 USD, 80 EUR, 6000 RUB). За 2 года: 180BYN (180 USD, 140 EUR, 9000 RUB). За 3 года: 40 BYN (240 USD, 200 EUR, 12 000 RUB). БСБ Банк Консьерж-служба, бесплатный выпуск дополнительной карточки VISA Gold EMV (для члена семьи или близкого человека), добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, ускоренное изготовление карточки в течение 2 рабочих дней, премиальные программы и другое. Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год: 130 руб., 120 USD, 90 EUR. Годовое обслуживание за 2-й и каждый следующий год: 90 BYN, 100 USD, 80 EUR. Приорбанк Бесплатный выпуск сберегательной карточки «Бумеранг» с функцией money-back, выпуск чиповой карточки в иностранной валюте со скидкой и другое. Выпуск карточки в отделении банка 350 BYN, через интернет-банкинг 330 BYN. Стоимость ежемесячного обслуживания карточки на 4 года — 10 BYN. РРБ‑Банк Консьерж-сервис, скидки и предложения от Visa, программы «защита покупок» и «продление гарантии»

Отправить заявку Персонализация карточки: 30 BYN/ 20 USD/ 20 EUR. Ежегодное обслуживание: 90 BYN/ 60 USD/ 60 EUR. Технобанк Бесплатная доставка карточки по Минску, программы «защита покупок» и «продление гарантии», обслуживание в головном отделении без очереди, ежемесячная выписка с детализацией, дополнительные бесплатные карты Visa Classic и Visa Gold, бесплатный единоразовый перевыпуск.

Отправить заявку Оформление 50 BYN, 50 USD, 50 EUR. Годовое обслуживание: 100 BYN, 100 USD, 100 EUR.

MasterCard World Black Edition: от страховки от травм до бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов

Банк Примечания и бонусы Стоимость оформления и обслуживания Альфа‑Банк Один из 3 пакетов страховых услуг на выбор, сертификат на трансфер в/из аэропорта Минск, программа «Бесценные города», консьерж-сервис, программа лояльности Golden Alfa и другое.

Отправить заявку Ежемесячный платеж 250 BYN. Обслуживание карточки (срок действия — 3 года) — единоразовый платеж 1500 BYN (900 USD, 900 EUR). Беларусбанк Карта Priority Pass, консьерж-сервис, страховка от травм на территории Беларуси и на время поездки за границу, бесплатное оформление одной основной и/или трех дополнительных карточек MasterCard Gold или Visa Gold На 1 год: 500 USD или EUR, 27 000 RUB, 750 BYN. На 2 года: 600 USD или EUR, 32 400 RUB, 900 BYN. БПС‑Сбербанк Карта Priority Pass, консьерж-сервис, комплексное страхование, глобальная служба поддержки и другое. За 1 год: 500 BYN, 500 USD, 400 EUR, 19 000 RUB. За 2 года: 800 BYN, 800 USD, 650 EUR, 30 000 RUB. За 3 года: 1200 BYN, 1200 USD, 950 EUR, 45 000 RUB. Приорбанк Бесплатный доступ в бизнес-залы MasterCard в аэропортах Европы, консьерж-сервис, бесплатный трансфер в национальный аэропорт, карточка Priotity Pass, специальные условия в премиальных отелях Leading Hotels, Small Luxury Hotels и другое. Срок действия карты 4 года. Через интернет-банкинг — 500 рублей в год, в банке (оплата единовременно за весь срок действия карточки) — 500 рублей в год, в отделении банка (оплата при первом зачислении или в рассрочку на 6 либо 12 месяцев) — 2000 BYN.

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