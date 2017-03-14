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Новые перестановки: сняты с должности замминистра образования Якжик и другие
Освобождены от должности заместитель министра образования Беларуси Виктор Якжик, замминистра экономики и зампредседателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Как говорится в
Виктор Якжик работал заместителем министра образования с 2010 года.
Напомним, в декабре 2016 года министром образования
Якжик родился в 1970 году в Столбцах Минской области, закончил БГУ, затем был преподавателем белорусского языка и литературы, работал на филфаке БГУ, позднее возглавлял методический центр студенческого городка университета.
В министерстве образования Якжик работал с 2005 года, с 2010 года занимал должность замминистра. Курировал идеологическую, воспитательную и социальную работу в системе образования, занимался вопросами охраны детства и проектами в сфере международного сотрудничества, в том числе отвечал за обучение иностранных студентов в белорусских вузах.
Этим же постановлением Совмина № 199 освобождены от должности:
Костевич Ирина Анатольевна от должности заместителя Министра экономики Республики Беларусь в связи с переводом к другому нанимателю;
Павлов Виталий Петрович от должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии в связи с переводом к другому нанимателю;
Назначены на новые должности в порядке перевода:
Гунько Сергей Мартинович заместителем Министра промышленности Республики Беларусь;
Кураш Виктор Иосифович директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.
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Освобождены от должности заместитель министра образования Беларуси Виктор Якжик, замминистра экономики и зампредседателя Белорусского государственного...
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