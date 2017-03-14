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Новые перестановки: сняты с должности замминистра образования Якжик и другие

15.03.2017 18:26 — Разное | БДГ  
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Освобождены от должности заместитель министра образования Беларуси Виктор Якжик, замминистра экономики и зампредседателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Как говорится в постановлении Совета министров Беларуси № 199 от 14 марта, Якжик уволен «по соглашению сторон».

Виктор Якжик работал заместителем министра образования с 2010 года.

Напомним, в декабре 2016 года министром образования был назначен Игорь Карпенко.

Якжик родился в 1970 году в Столбцах Минской области, закончил БГУ, затем был преподавателем белорусского языка и литературы, работал на филфаке БГУ, позднее возглавлял методический центр студенческого городка университета.

В министерстве образования Якжик работал с 2005 года, с 2010 года занимал должность замминистра. Курировал идеологическую, воспитательную и социальную работу в системе образования, занимался вопросами охраны детства и проектами в сфере международного сотрудничества, в том числе отвечал за обучение иностранных студентов в белорусских вузах.

Этим же постановлением Совмина № 199  освобождены от должности:

Костевич Ирина Анатольевна от должности заместителя Министра экономики Республики Беларусь в связи с переводом к другому нанимателю;

Павлов Виталий Петрович от должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии в связи с переводом к другому нанимателю;

Назначены на новые должности в порядке перевода:

Гунько Сергей Мартинович заместителем Министра промышленности Республики Беларусь;

Кураш Виктор Иосифович директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

 
 
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Освобождены от должности заместитель министра образования Беларуси Виктор Якжик, замминистра экономики и зампредседателя Белорусского государственного...

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