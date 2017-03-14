14 марта в Бресте на Вульковском кольце произошли два ДТП с промежутком в 38 минут. В первом случае в аварию попала 38-летняя женщина, во втором — ее муж, который спешил на помощь супруге.

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Первая авария произошла около 16.00. Женщина на Renault ехала по кольцу. По предварительной версии, при съезде с кольца ей не уступил дорогу Volkswagen Sharan. Участники ДТП сообщили о произошедшем в ГАИ.

Пока инспектор оформлял аварию, в 16.38 на этом же кольце произошло второе ДТП, сообщили в ГАИ региона. На этот раз водитель Opel Zafira при въезде на кольцо не уступил дорогу автомобилю, который ехал прямо. Авария произошла примерно в 20 метрах от первого ДТП. Как выяснилось, водитель Opel Zafira — супруг женщины на Renault, который узнал о произошедшем и поспешил на помощь.

К счастью, в результате двух аварий никто не пострадал. В ГАИ также отметили, что в Renault на заднем пассажирском сиденье ехала девочка. Ребенок избежал травм благодаря тому, что ехал в автокресле.