|
в Бресте муж и жена попали в аварии в 20 метрах друг от друга с разницей в 38 минут
14 марта в Бресте на Вульковском кольце произошли два ДТП с промежутком в 38 минут. В первом случае в аварию попала 38-летняя женщина, во втором — ее муж, который спешил на помощь супруге.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Видео:
Первая авария произошла около 16.00. Женщина на Renault ехала по кольцу. По предварительной версии, при съезде с кольца ей не уступил дорогу Volkswagen Sharan. Участники ДТП сообщили о произошедшем в ГАИ.
Пока инспектор оформлял аварию, в 16.38 на этом же кольце произошло второе ДТП, сообщили в ГАИ региона. На этот раз водитель Opel Zafira при въезде на кольцо не уступил дорогу автомобилю, который ехал прямо. Авария произошла примерно в 20 метрах от первого ДТП. Как выяснилось, водитель Opel Zafira — супруг женщины на Renault, который узнал о произошедшем и поспешил на помощь.
К счастью, в результате двух аварий никто не пострадал. В ГАИ также отметили, что в Renault на заднем пассажирском сиденье ехала девочка. Ребенок избежал травм благодаря тому, что ехал в автокресле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала в аварию попала 38-летняя женщина, после - ее муж, спешивший на помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии