﻿ Подготовка к "Маршу нетунеядцев": из-за автозаков у метро "Академия наук" образовалась пробка. 21.by
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Подготовка к "Маршу нетунеядцев": из-за автозаков у метро "Академия наук" образовалась пробка

15.03.2017 17:16 — Разное | Tut.by  
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Читатели сообщают AUTO.TUT.BY, что в районе станции метро «Академия наук» собралась пробка — скорость движения не больше 40 километров в час. Сервис «Яндекс. Пробки» сообщает о том, что движение и на прилегающих улицах тоже затруднено. Не останавливается общественный транспорт, выход из метро перекрыт.

«Из-за этих „машинок“ с омоном организовалась приличная пробка», — написали читатели.

Водители сообщают о дежурящих экипажах ГАИ на площади Калинина.

— Перед магазином «1000 мелочей» ГАИ останавливают всех маршрутчиков и предупреждают, чтобы те не останавливались на Академии наук.


Напомним, сегодня в Минске пройдет разрешенный Мингорисполкомом «Марш нетунеядцев». Акция пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем шествие в сторону площади Бангалор. По одобренной городскими властями заявке шествие должно состояться с 18.00 до 20.00.
Столичные власти и милиция с утра готовились к акции. В центре Минска появились милицейские водометы и автозаки. Посмотреть прямые трансляции акций можно тут.

Фотофакт. В Минске готовятся к «Маршу нетунеядцев»: на улицах появились водометы и автозаки

 
Теги: Минск
 
 
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