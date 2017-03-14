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На 18 миллионов долларов меньше. В прошлом году белорусы сократили денежные переводы из-за границы
Белорусы получили из-за рубежа в прошлом году денежные переводы на 830,4 миллиона долларов,
Денежные переводы работающих составили в прошлом году 432,2 миллиона долларов. В 2015 году эта сумма была на 9 миллионов долларов больше.
При этом белорусы отправили за границу в прошлом году переводы на 106,2 миллиона долларов. Это на 34,5 миллиона долларов меньше, чем годом раньше.
Под личные переводы, как поясняет Нацбанк,
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Белорусы получили из-за рубежа в прошлом году денежные переводы на 830,4 миллиона долларов. Это на 17,7 миллиона меньше, чем за 2015 год.
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