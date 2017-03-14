﻿ На 18 миллионов долларов меньше. В прошлом году белорусы сократили денежные переводы из-за границы. 21.by
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На 18 миллионов долларов меньше. В прошлом году белорусы сократили денежные переводы из-за границы

15.03.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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Белорусы получили из-за рубежа в прошлом году денежные переводы на 830,4 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Это на 17,7 миллиона меньше, чем за 2015 год.


Фото: Reuters

Денежные переводы работающих составили в прошлом году 432,2 миллиона долларов. В 2015 году эта сумма была на 9 миллионов долларов больше.

При этом белорусы отправили за границу в прошлом году переводы на 106,2 миллиона долларов. Это на 34,5 миллиона долларов меньше, чем годом раньше.

Под личные переводы, как поясняет Нацбанк, подпадают не только суммы, которые пришли электронным платежом, но также деньги и товары, которые перевозятся через границу. Но белорусы часто находят работу в России, поэтому в официальной статистике по переводам из-за рубежа могут быть неучтенными те суммы, которые наши соотечественники лично привезли из соседней страны.

 
 
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Белорусы получили из-за рубежа в прошлом году денежные переводы на 830,4 миллиона долларов. Это на 17,7 миллиона меньше, чем за 2015 год.

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