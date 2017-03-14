﻿ В прокат выходит "Красавица и чудовище". Персонажи 1991 и 2017 - в видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В прокат выходит "Красавица и чудовище". Персонажи 1991 и 2017 - в видео

15.03.2017 19:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в прокат выходит «Красавица и чудовище» — новая киноадаптация известной сказки Disney. AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть видео, как трансформировались персонажи известного мультфильма 1991 года в киноверсии 2017. А также объясняет, почему фильм может быть интересен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

За работу над фильмом взялся Билл Кондон — автор двух частей саги «Сумерки» и байопика про Ассанжа «Пятая власть». Но интересен он, конечео же, не этим. За сказкой еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

На сегодня критика фильма носит скорее положительный характер. Как отмечают журналисты The Hollywood Reporter, «сооружения в стиле рококо, отличные визуальные эффекты, превосходное музыкальное сопровождение — всё это слилось в один новый фильм „Красавица и Чудовище“ студии Disney, который может стать настоящей конфеткой для массовой аудитории».


Сергей Сычев из FilmPro пишет: «Временами фильм становится умопомрачительно красив, а в остальное время он просто прекрасен — и костюмами, и декорациями, и „танцами“ камеры. За это ему многое можно простить».

Иностранные коллеги вторят русскоязычной прессе. Так авторитетный журнал Empire пишет: «Приятно будут удивлены те, кто предсказывал, что фильм и в подметки не будет годиться анимационному оригиналу. Сказка может быть столь же стара, как и время, но ее перессказывают со свежестью и живостью».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть видео, как трансформировались персонажи известного мультфильма 1991 года в киноверсии 2017. А также объясняет, почему фильм может быть...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На 18 миллионов долларов меньше. В прошлом году белорусы сократили денежные переводы из-за границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика