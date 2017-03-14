Сегодня в прокат выходит « Красавица и чудовище » — новая киноадаптация известной сказки Disney. AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть видео, как трансформировались персонажи известного мультфильма 1991 года в киноверсии 2017. А также объясняет, почему фильм может быть интересен.

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За работу над фильмом взялся Билл Кондон — автор двух частей саги «Сумерки» и байопика про Ассанжа «Пятая власть». Но интересен он, конечео же, не этим. За сказкой еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

На сегодня критика фильма носит скорее положительный характер. Как отмечают журналисты The Hollywood Reporter, «сооружения в стиле рококо, отличные визуальные эффекты, превосходное музыкальное сопровождение — всё это слилось в один новый фильм „Красавица и Чудовище“ студии Disney, который может стать настоящей конфеткой для массовой аудитории».





Сергей Сычев из FilmPro пишет : «Временами фильм становится умопомрачительно красив, а в остальное время он просто прекрасен — и костюмами, и декорациями, и „танцами“ камеры. За это ему многое можно простить».

Иностранные коллеги вторят русскоязычной прессе. Так авторитетный журнал Empire пишет: «Приятно будут удивлены те, кто предсказывал, что фильм и в подметки не будет годиться анимационному оригиналу. Сказка может быть столь же стара, как и время, но ее перессказывают со свежестью и живостью».