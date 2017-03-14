|
В прокат выходит "Красавица и чудовище". Персонажи 1991 и 2017 - в видео
Сегодня в прокат выходит «
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
За работу над фильмом взялся Билл Кондон — автор двух частей саги «Сумерки» и байопика про Ассанжа «Пятая власть». Но интересен он, конечео же, не этим. За сказкой еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.
На сегодня критика фильма носит скорее положительный характер. Как отмечают журналисты The Hollywood Reporter, «сооружения в стиле рококо, отличные визуальные эффекты, превосходное музыкальное сопровождение — всё это слилось в один новый фильм „Красавица и Чудовище“ студии Disney, который может стать настоящей конфеткой для массовой аудитории».
Сергей Сычев из FilmPro
Иностранные коллеги вторят русскоязычной прессе. Так авторитетный журнал Empire пишет: «Приятно будут удивлены те, кто предсказывал, что фильм и в подметки не будет годиться анимационному оригиналу. Сказка может быть столь же стара, как и время, но ее перессказывают со свежестью и живостью».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть видео, как трансформировались персонажи известного мультфильма 1991 года в киноверсии 2017. А также объясняет, почему фильм может быть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии