15 марта прошли два матча ¼ Кубка Беларуси. В Жодино «Торпедо-БелАЗ» обыграл «Слуцк» с минимальным счетом 1:0, а в столице БАТЭ с таки же счетом переиграл «Минск».



Фото: ФК БАТЭ

«Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк» — 1:0

Жодино. 15 марта. Искусственное поле стадиона «Торпедо».

Судьи: Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев, Клопоцкий, Панковец, Шаповал, Макась (Рекиш, 72), Хачатурян, Скавыш (Оганнисян, 66), Зубович (Павловец, 76), Имереков, Щербо, Афанасьев.

«Слуцк»: Панкратов, Образов, Каршакевич, Ан. Залеский, Былина, Ауие (Рушницкий, 76), Д. Щегрикович, Думбия (Сафонов, 72), Яцкевич, Юсов, Себаи.

Гол: 1:0 — Макась (48).

Предупреждения: Имереков (54), Образов (83).

Удаление: Имереков (74, Торпедо-БелАЗ).

Действущие обладатели Кубка Беларуси с минимальным счетом обыграли в первом матче ¼ финала футболистов «Слуцка». Единственный гол на 48-й минуте забил Макась. Отметим, что гости доигрывали матч в десятером, но автозаводцы не смогли воспользоваться этим и забить «Слуцку» еще.

Во втором кубковом матче БАТЭ нанес поражение «Минску».

ФК «Минск» — БАТЭ — 0:1

Минск. 15 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

«Минск»: Чесновский — Шумилов (к), Русак (Евдокимов, 46), Макаров, Бессмертный (Вакулич, 86), Мицевски, Веретило (Васильев, 75), Громыко, Трубило, Зинович, Кулинич.

БАТЭ: Щербицкий — А. Володько (Иванич, 63), Риос, Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 73), Стасевич (Гвилия, 86), Остоич, Поляков, М. Володько, Гордейчук, Кендыш.

Гол: 0:1 — Гордейчук (4).

Борисовчане без разведки побежали вперед и сумели забить быстрый гол уже на пятой минуте игры. Отличился Гордейчук. Михаил убежал от защитников горожан, вышел один на один с вратарем и после добивания отправил мяч в сетку.

Гости доминировали весь первый тайм, впрочем «Минск» разок остро огрызнулся. В одной из редких атак хозяев поля, мяч после удара Кулинича отразила перекладина ворот БАТЭ.

Второй тайм проходил в обоюдных атаках, на 67-й минуте Гордейчук мог оформить дубль, но его удар парировал Чесновский. Буквально через пару минут Михаил снова имел шанс отличиться, но из выгодной позиции пробил выше ворот.

За пять минут до конца матча «Минск» мог отыграться, но полет мяча после мощного удара Мицевского остановил лицом защитник БАТЭ.

Напомним, что в воскресенье «Шахтер» обыграл «Локомотив», а динамовское дерби закончилось яркой ничьей 2:2.

Ответные игры пройдут 18 и 19 марта.