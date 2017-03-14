«Третий день люди шарахаются от таксистов, которые работают „от борта“. Мы, таксисты, ничего не зарабатываем». Такими словами встретили корреспондентов таксисты у ТЦ «Замок», где пару дней назад произошел скандал: водитель взял с минчанки 30 долларов за 10 километров поездки. AUTO.TUT.BY отправился по столичным точкам такси — вокзал, ТЦ «Замок» и улица Зыбицкая, чтобы выяснить, за какие суммы можно доехать «от борта» на расстояние в 10 километров.

Вокзал: «Мишаня, пока будут лохи, будем жить!»





Адекватные таксисты среди работающих «от борта» есть. Они возят по счетчику согласно тарифам, установленным диспетчерскими службами, или договариваются на цену, которая устраивает обе стороны. Выбор, работать «от борта» или от диспетчера, таксисты делают сами. Те, кого не устраивают тарифы диспетчерской, оформляют ИП и устанавливают свои тарифы. Они могут быть любыми, и это законно.

На стоянке такси у вокзала насчитываем 14 машин. Водители, работающие от диспетчерской службы (у них на бортах есть номер такси. — Прим. AUTO.TUT.BY), цены показывают без проблем: табличка прямо на торпедо. Обещают дать чек и ехать по счетчику. Километр стоит 55−59 копеек плюс посадка. Расстояние от вокзала до ТЦ «Замок» (10 километров) оценивают в 9−10 рублей.

С водителями машин, на которых надпись «ИП», сложнее, возможно, нам так «повезло». Свои тарифы таксист «с 46-летним стажем» прячет — «вы не мой пассажир, чего я вам буду свои тарифы показывать, а вдруг вы — шпион?». Представляться отказывается, коллеги зовут его Мишей.

— Я могу и на полтора рубля включить счетчик, и на два, и на три. А вы торгуйтесь. Не на базаре? Так это услуга! Вы же в парикмахерскую идете и спрашиваете, сколько будет стоить ваша прическа, и если вам дорого, идете к другим. Так и тут. Я в курсе ситуации про 63 рубля за поездку за 10 километров. Но пассажирка должна была спросить, во сколько ей обойдется поездка. Это ее потребительское право. А раз лохушка или лох сел, почитал тариф и с ним согласился, значит, получи чек, и всё. Как один человек мне сказал: «Мишаня, пока будут лохи, мы будем жить». И раз ты нашел лоха, который платит такую цену, — сиди и молчи. А не труби на весь интернет. Выдал чек — и до свидания. Не нравится, идите в общество защиты прав потребителей!

Ставка только на внимательность пассажира: не разобрался с тарифами и согласился ехать — это только твоя вина. Конечно, водитель может цену и уменьшить. Все индивидуально.

— А от чего цена километра зависит? — спрашиваю у Миши. Тот не отвечает прямо, рассказывает: «В Министерстве экономики есть отдел, который эти цены устанавливает. Если не в Минэкономики, то где-то еще». Миша и еще несколько таксистов работают от частной фирмы, она и устанавливает тариф. Со своей позиции Миша объясняет, почему у него разные тарифы для разных пассажиров.

— Во-первых, у меня минивэн. У меня 46 лет стажа, я город знаю от и до. А то понабирали в такси сопляков зеленых, ср*ных, со всего света, они без навигатора заблудятся, пусть сначала на автобусах поездят, покажут себя. Но нет, всем хочется легких денег! — горячится Миша. — Во-вторых, считаю, что километр должен стоить как литр топлива. При СССР я возил людей из Японии. Литр бензина у них был 8 долларов, столько же и километр. Так во всем мире. Но не у нас. Я считаю, должен быть один хозяин у такси, который возьмет все под свой колпак и установит одни тарифы. Кто виноват во всем? Государство. Нет порядка, вот и возят и за 63, и за 25!



Фото использовано в качестве иллюстрации

От щекотливых вопросов ушел (а точнее, уехал) только один таксист. Остальные либо наблюдали издалека, либо отвечали на вопросы.

«Рубль, два, три за километр, но все по ситуации: торгуйтесь, за 10 километров возьмем 10 рублей», — записываю цены в блокнот и уже направляюсь к подземному переходу, как неожиданно ко мне подходит неизвестный мужчина.

— Девушка, давай познакомимся, — мужчина покачивается, от него разит алкоголем, в зубах «цигаретка». Получив отказ, мужчина отвешивает мне нецензурных «комплиментов». — Ты?! Ходила, про такси спрашивала? Типа фото-кор-рес-пон-дент! Если я тебе сейчас врежу, то ты отсюда будешь лететь, — мужчина выражает свои мысли и в мой адрес, и в адрес милиционера, которого предлагаю вызвать. Обхожу собеседника стороной, но тот не отстает и не унимается. Разговор у нас получается коротким: иду на вокзал к милиционеру, благо рядом оказался сотрудник Минского ОВДТ. Завидев милицию, «кавалер» кричит:

— Вот она ругалась матом! Меня посылала!

В участке выяснилось, что персонаж своими выходками известен, «возможно, сам таксист», но лишенный прав.

ТЦ «Замок»: От нас теперь люди шарахаются!

По обе стороны от центрального входа «Замка» — стоянка. Здесь таксисты работают и «от борта», и принимают заказы от диспетчерских. Тут же стоит и автомобиль Александра Стаховского, того самого, который провез минчанку за 63 рубля , а потом назвал это пиар-акцией для привлечения внимания общественности к проблемам таксистов. Клиентов у него нет, как выяснилось, не первый день.



Фото из социальной сети facebook.com

У него в машине сидит несколько человек. Один из них представляется Матвеем, он тоже ИП.

— Вот, машину не желаете? — предлагают корреспонденту ту самую Dacia Logan, на которой ездит скандальный таксист. Тарифы здесь не изменились в сторону уменьшения: 5,50 рубля за километр плюс абонирование 6 рублей.



Такие тарифы предлагает Александр Стаховский своим пассажирам. Говорит, такие тарифы ему одобрило государство. Фото Александры Рогач

Отказываюсь, спрашиваю про тарифы у самого Матвея, тот начинает торги:

— У меня два рубля за километр. А вам куда надо?

— В Белгосфилармонию.

— Та-ак, это на Клары Цеткин. Выйдет 20 рублей.

— Это не на Клары Цеткин, — говорю.

— А, точно! Это ж возле ЦУМа! 20 рублей. Больше не возьмем, как договорились — так и довезем. Даже если на счетчике у меня будет 21 рубль, то я возьму только 20 — договорились же! Честно! — говорит Матвей.

Прикидываю, расстояние от ТЦ «Замок» до Белгосфилармонии — приблизительно 7−8 километров в зависимости от маршрута, до Клары Цеткин — 6 километров, а цена одна и та же. Любопытное ценообразование. Узнав, что я никуда не собираюсь ехать, Матвей исчезает в машине Александра Стаховского.

Прохожу вдоль стоянки, где заняли места таксисты-частники. Не у всех висят карточки с тарифами. Еще один таксист предлагает новый тариф — 3 рубля за километр плюс абонирование 8 рублей. Внизу карточки написано, что водитель имеет право уменьшить сумму за поездку. Если клиент соглашается на такие цены, значит, едут, если нет — цена договорная.

Впрочем, клиентов нет и у других таксистов. После скандала люди не рискуют брать такси «от борта», хотя в самом торговом центре народу много. Встречаю Сашу на Renault, он работает в службе такси «135» и за заказы платит диспетчерской службе. Но берет людей и «от борта».

— Четыре года, как открылся «Замок», приучали клиентов, что такси «от борта» можно брать не по чудовищным тарифам. Недавно к нам пришли Саша и еще пара таксистов-ипэшников. Они работали на Ждановичах, попросились к нам. Мы заключили джентльменское соглашение, и все с ним согласились, — подчеркивает Саша. — Белорусов возим по рубль-полтора «от борта», в выходные — до 2,5 рубля за километр. Иностранцев можно возить по любым тарифам. Для белорусов — рубль-полтора! Это ж свои! И у Стаховского был не один клиент — сотни.

Пять разных таксистов рассказали, что в конце декабря Саша отвез китайцев в Великий Камень (Смолевичский район) за 463 рубля. Сама поездка стоила 350 рублей. Еще 110 рублей китайцы заплатили за простой, пока ждали милицию. Поговаривают, деньги китайские строители Великого Камня собирали всем общежитием. Теперь и китайцы обходят стороной машины с надписями «ИП».

Сам же Александр Стаховский AUTO.TUT.BY информацию не подтвердил:

— Я не буду подтверждать или опровергать эту информацию. Кто вы такие, чтобы я вам отчитывался? Я работаю по тарифам, которые государство мне утвердило, и законы знаю. Дайте мне фамилии тех, кто вам это сказал, я на них в суд подам.

Таксистам, работающим через диспетчера и ИП, соседство не мешало. Если клиентов не устраивала цена частников, пассажиры шли к официальным службам. Но инцидент с пиарщицей Александрой Рогач стал последней каплей.

— Александр потом, конечно, сказал, что это была пиар-акция, чтобы обратить внимание на наши проблемы. Но девушка тоже неплохо ответила и разместила у себя в фейсбуке чек за услугу. Молодец!



Фото: скрин из социальной сети

Во вторник таксисты встречались на стоянке торгового центра, чтобы «поговорить» со Стаховским и попросить его уехать со стоянки у «Замка». Но поможет ли это ситуации? Частники уверены, что нет: нужны радикальные меры.

— Третий день от нас шарахаются люди! «От борта» теперь никто не садится. Шутки про 63 рубля уже норма, — соглашается Иван, он тоже частник. Показывает тариф — рубль за километр. — Да, мы можем любые тарифы устанавливать, но это ни в какие ворота не лезет. Мало убрать Александра с нашей стоянки и попросить у Александры Рогач прощения за действия Стаховского. Мы репутацию себе зарабатывали четыре года, как открылся «Замок»! А тут три месяца работы одного человека — и всё.



После инцидента таксисты собрались у ТЦ «Замок», чтобы выразить недовольство тарифами Александра

Вчера таксисты попросили Стаховского уехать со стоянки из-за нарушения договора. Решение было единогласным. Однако Александр своей вины не признал, извинений не принес, как написали в интернете, и сказал, что останется на том же месте. Утром в среду Александр снова занял место на стоянке у торгового центра. Уходить он не собирается.

Улица Зыбицкая: от 20 рублей за поездку

— Улица ЗыбИцкая, — поправляет мое ударение таксист Игорь. Он в будний вечер работает у отеля «Европа». Клиентов нет, но еще не ночь, возможно, позже появятся. Водительское счастье — оно такое. Рядом работают такие же частные предприниматели, как и Игорь. — Рубль по городу.

Игорь спокойно показывает таблицу с тарифами на панели.

— А вам куда ехать надо? Давайте прикинем. 10 рублей будет стоить поездка от отеля «Европа» до Веснянки, до филармонии. Можете со мной поехать, можете с другими — такие же тарифы будут. Хоть бы эти деньги платили. У людей средств особо нет.

Тариф «2 рубля, как на «Замке» Игоря не удивляет: так оно и есть. «На вокзале запросто могут предложить и 20 рублей за километр поездки, если человек не местный и не знает города».

— Вот здесь у отеля я всегда работаю — тут у всех будет рубль за километр.

Отель «Европа» всего в трехстах метрах от улицы Зыбицкой. Но там в выходные и после полуночи действует другой тариф.

— С Зыбицкой поездка? От 20 рублей, — встревает незнакомый таксист. А когда узнает, что перед ним корреспондент, тут же поправляется: два рубля за километр плюс абонирование.

Проверить это мы не можем: на Зыбицкой нет ни одного таксиста. Видимо, подтянутся позже.

Что делать, если сумма за поездку завышена

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает: действия Александра Стаховского законны и пассажирам самим нужно быть внимательнее.

Таксисты разошлись во мнениях. Одни посоветовали все же платить и брать чек.

— Вы же согласились на эту цену. Значит, платите. Это ж считай воровство, если просто так уйдете. Вы же не можете взять в магазине колбасу и уйти. Так и тут. Повезем в милицию, и при них вы оплатите услугу.

Однако, как позже признались таксисты, если клиент не заплатил, а предлагает вызывать милицию — это не самый удачный вариант для них же.

— Милиция просто не будет этим заниматься. У меня была такая ситуация. Я вызвал милицию, они приехали и говорят: «У человека нет денег, обращайтесь в суд». А я что буду судиться по этому? Стыд!

Но самый верный вариант — заранее оговаривать сумму за поездку. Если знаете, что ваша поездка всегда обходится вам в 10 рублей, настаивайте на этой цене. Не соглашается? Ищите других перевозчиков. Конкуренция в этой среде высока.