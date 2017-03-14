В Беларуси начали поэтапно повышать пенсионный возраст, но право на льготные пенсии для представителей некоторых профессий сохранили. FINANCE.TUT.BY пообщался с белорусами, которые могут выходить на льготную пенсию, и узнал, стоит ли им завидовать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Балерина: пенсия в восемь раз меньше, чем зарплата

Балерина Юлия Дятко — заслуженная артистка Беларуси. Полтора года назад, когда за плечами у Юлии было уже 23 года стажа, она вышла на льготную пенсию. Артистка рассказывает, что продолжила бы танцевать, но помешала серьезная травма



Фото из личного архива

— Если бы в репертуаре Большого театра было больше современной хореографии, я может еще бы осталась. Но играть в классическом репертуаре без обезболивающих уже не могла. Звучит грустно, но что поделать, — рассказывает Юлия. — Уходить оказалось очень тяжело морально, ведь каждое выступление было для меня праздником.

Пенсия заслуженной артистки хоть «и считается большой на фоне средней по стране», но все равно заметно отличается от ее зарплаты, которую получала в театре как балерина, она меньше в восемь раз.

На пенсии Юлия продолжает работать балетмейстером-репетитором в Большом театре оперы и балета, а также преподавателем в балетной школе Вежновец. Вместе с мужем, народным артистом Константином Кузнецовым, работает над постановками как хореограф. Кстати, супруг Юлии на пенсию еще не вышел, хотя они одногодки. По ее словам, в балете существует гендерное равноправие: вне зависимости от пола ведущие солисты могут рассчитывать на пенсию после 20 лет стажа. А в России, например, после 15 лет.

— В Беларуси балерины нередко не вырабатывают стаж, — поясняет Юлия. — Кто-то решает не продлевать контракт, кто-то уходит из-за травмы. Если становится очень тяжело, то ищут работу с меньшими нагрузками.

Полковник: в среднем у военных пенсия составляет половину оклада

Полковник Михаил Иванович (имя изменено — Прим. ред.) может уйти на льготную пенсию уже в этом году. То, что военные его звания становятся пенсионерами в 50 лет, он считает заслуженным.

— В то время, когда наши сверстники учились в институтах, мы были в военном училище. Что такое студенческая жизнь и что такое жизнь курсанта? Казарма, сапоги — это как срочная служба, только в 2,5 раза дольше, — объясняет Михаил Иванович.

В 21 год он окончил военное училище, после чего получил в командование около сорока человек.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Было много ответственности: за людей, за технику, за выполнение задач, которые тебе ставят. Дома практически не бываешь, особенно в первые годы службы, — рассказывает полковник. — В армии нет такого понятия, как нормированный рабочий день или 40-часовая рабочая неделя. Мои дочери разговаривать и ходить начали без меня. Я был в полях, на учениях.

Михаил Иванович говорит, что расстраивается, когда слышит возмущение, почему военные выходят на пенсию раньше.

— Некоторые рассуждают, мол, военный дослужился до больших звезд, и может ничего не делать. Прежде чем стать полковником, придется хорошо попахать. Да и с большими звездами работа — не сахар. Поверьте, что ни одно государство никому льгот просто так не давало и давать не будет. Если льготы есть, они обоснованы, — убежден полковник. — К тому же существует и такая объективная реальность, как возрастной ценз для того, чтобы занимать ту или иную должность, выполнять те или иные обязанности. На эту тему существует целый ряд исследований, в том числе за рубежом. Поэтому кроме каких-то личностных оценок, суждений и мнений существует и научное объяснение.

Полковник планирует, что в этом году оставит вооруженные силы, но продолжит работать в другом месте. По его мнению, так поступает «процентов семьдесят его коллег»: ищут более спокойную работу, чтобы все-таки получать прибавку к пенсии.

— В среднем же у военных пенсия составляет половину оклада: многим достаточно, но на сегодня это не такая большая сумма. Пока я не думал, что буду делать, если не получится никуда устроиться. Но есть внуки, дача, гараж, машина — всегда найдется, чем заняться, — резюмирует полковник.

Майор милиции: получаю пенсию в 450 рублей, но продолжаю работать

Владимир Ульский вышел на пенсию в 45 лет в звании майора милиции, у него было 27 лет стажа работы. Мужчина работал в Новополоцке в департаменте охраны МВД в группе задержания.



Фото из личного архива

— Работа была напряженной, приходилось моментально реагировать на сигнализацию, которая срабатывала в квартирах и магазинах: С утра поднялся — и до утра работаешь, — рассказывает мужчина.

Владимир Ульский сейчас получает пенсию в 450 рублей.

— Последние полтора года гражданским увеличивали пенсию, а военным и милиции — нет. Гражданская пенсия почти уравнялась с милицейской: у моей матери-пенсионерки в 78 лет пенсия — 350 рублей. А что касается недовольств насчет раннего выхода милиционеров на пенсию, могу привести вам такой пример. Позвонили, сказали, что умер капитан, с которым мы вместе работали в оперативной группе. Ему исполнилось 50 лет. До этого умер другой коллега, сержант в возрасте 45 лет. Сейчас мужчины в Беларуси будут выходить на пенсию в 63 года, но многие милиционеры не доживают до таких лет. Каждый день работали на пределе. Немногие это выдерживают.

Владимир говорит, что и рад бы уйти на заслуженный отдых, «все-таки пенсии на хлеб с молоком хватает».

— Но есть сын, которому нужно помогать, потому что ему на работу в городе устроиться практически невозможно. Пока здоровье есть, надо работать, а дальше как получится, — резюмирует Владимир.

Геолог: планирую работать, пока позволяет здоровье

Татьяна Гавина пришла на «Беларуськалий» в 1994 году. Сейчас она — участковый геолог. По ее словам, работа «не из самых простых».

— В 8.30 — спуск в шахту, чтобы измерить качество горные выработки, а в 11.25 нужно выезжать из шахты и обрабатывать полученные данные. Шум, пыль, грязь: условия труда в шахте считаются вредными, — говорит женщина.

В этом году Татьяна Гавина выработала, как она говорит, «подземный стаж». Могла бы уйти на пенсию, но предпочла остаться.

Фото из личного архива

— Конечно, я работаю! В 45 лет сидеть дома скучно, — смеется Татьяна. — А домашними делами успеваю и после работы заниматься. Мне нравится моя работа и наш коллектив.

Так же поступают и другие геологи на предприятии, говорит женщина. Татьяна не припомнит, чтобы кто-то из коллег ушел на пенсию в 45 лет.

— Все от того, что разница в деньгах слишком уже существенная, пенсия почти в четыре раза меньше, чем зарплата, — говорит Татьяна. — Была бы пенсия такая как зарплата, я бы подумала о том, чтобы заняться чем-то другим. А так планирую работать, пока позволяет здоровье.

Электрослесарь: разница между зарплатой и пенсией — около 1700 рублей

Сергей Павлин работает электрослесарем на «Беларуськалии» с 1991 года. Он занимается ремонтом и ревизией электрооборудования. «Смена в шахте начинается 6.35 и заканчивается в 13.35. Каждый год нужно пройти медкомиссию: если что-то не так, работать не разрешат», — отмечает мужчина.

В прошлом году электрослесарь мог выйти на льготную пенсию, но продолжил работу — благо, здоровье позволяет.

— Детей надо отучить, на ноги поставить. На пенсию у нас особенно не проживешь, поэтому буду работать, — говорит Сергей.

Разница между зарплатой и пенсией у электрослесаря составляет около 1700 рублей. Сергей Павлин поясняет, что большинство его коллег не выходит на льготную пенсию, а продолжает работать. А те, кто уходит на заслуженный отдых, на работу «на поверхности» не устраивается. «Такую зарплату, как у нас, там найти нереально», — поясняет Сергей.

Средний размер назначенных месячных пенсий в февраля 2017 года составил 297 рублей 65 копеек.