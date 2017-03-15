Редактор российского сайта ИА REGNUM, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, попросил политического убежища у Владимира Путина.

Напомним, что Баранчика задержали накануне . Как позднее пояснили в белорусском Следственном комитете, Юрий Баранчик был задержан в рамках операции «Розыск» в Москве: в ходе следствия СК «была установлена причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, Юрия Баранчика, гражданина Республики Беларусь», в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщил адвокат Баранчика, последний подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту РФ Владимиру Путину через УВД Дорогомилово.