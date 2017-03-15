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Белорусский редактор «Регнума» попросил у Путина убежища
Редактор российского сайта ИА REGNUM, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, попросил политического убежища у Владимира Путина.
Напомним, что
Как сообщил адвокат Баранчика, последний подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту РФ Владимиру Путину через УВД Дорогомилово.
И сам сайт, и адвокат задержанного говорят о политическом преследовании сотрудников ресурса, на сайте даже собирают деньги «жертвам политических репрессий», под которыми подразумеваются арестованные за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (именно такое обвинение выдвигается
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Редактор российского сайта ИА REGNUM, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, попросил политического убежища у Владимира Путина.
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