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Белорусский редактор «Регнума» попросил у Путина убежища

15.03.2017 22:51 — Разное | БДГ  
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Редактор российского сайта ИА REGNUM, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, попросил политического убежища у Владимира Путина.

Напомним, что Баранчика задержали накануне. Как позднее пояснили в белорусском Следственном комитете, Юрий Баранчик был задержан в рамках операции «Розыск» в Москве: в ходе следствия СК «была установлена причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, Юрия Баранчика, гражданина Республики Беларусь», в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщил адвокат Баранчика, последний подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту РФ Владимиру Путину через УВД Дорогомилово.

И сам сайт, и адвокат задержанного говорят о политическом преследовании сотрудников ресурса, на сайте даже собирают деньги «жертвам политических репрессий», под которыми подразумеваются арестованные  за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (именно такое обвинение выдвигается Сергей ШиптенкоЮрий Павловец и Дмитрий Алимкин - авторам одиозного российского ресурса) граждане Беларуси.

 
 
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Редактор российского сайта ИА REGNUM, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, попросил политического убежища у Владимира Путина.

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