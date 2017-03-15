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"Шахтер" одержал первую победу над "Юностью" в полуфинальной серии Кубка президента

15.03.2017 22:55 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты солигорского «Шахтера» после трех поражений подряд одержали первую победу над минской «Юностью» в полуфинальной серии Кубка президента.


Фото: hcshahter.by

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

15 марта. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1210 зрителей.

Судьи: В. Жаглов (Новополоцк), В. Наливайко, И. Дедюля (оба — Минск), Н. Поляков (Гомель).

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев — Питуле — Демков; В. Сушко — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Андрущенко — Докшин — Астанков; Е. Кунцевич — Никулин — Р. Малиновский; Станевич, Левша.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов — Парфеевец — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К), А. Елисеенко — Развадовский — Туркин; И. Усенко — В. Макрицкий, А. Каракулько — Ниинимяки — Ефименко; О. Горошко — Э. Шевченко, Абакунчик — Белевич — Когалев.

Шайбы: 0:1 — Туркин (О. Горошко, 13.17), 1:1 — Андрущенко (Видгрен, 16.32, в большинстве), 2:1 — Карабанов (Чуприс, Левко, 32.14), 3:1 — Видгрен (Демков, 35.10, в большинстве), 3:2 — Михнов (Претнар, Парфеевец, 38.13).

Броски: 29−36 (6−12, 15−15, 8−9).

Штраф: 6 (Достанко, Кярмениеми, Андрущенко) — 10 (Когалев, Михнов, Парфеевец, Черноок — 4).

Лучшие игроки матча: Андрущенко, Видгрен — Михнов.

Это был первый матч серии, в котором для определения победителя не потребовался овертайм. Кроме того, впервые в серии одной из команд удалось по ходу матча оторваться в счете на 2 шайбы, когда на 36-й минуте шведский легионер Тони Видгрен сделал счет 3:1 в пользу «Шахтера».

После этого «Юность» взялась наверстывать упущенное, но сумела отквитать лишь один гол.

Ход полуфинальных серий (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (3:2 ОТ, 1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 2:3).

Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 2:0 (5:2, 3:2 ОТ).

Теперь эта серия переедет в Гомель (16 и 17 марта). Если победитель противостояния по итогам 4 поединков не определится, что следующие матчи намечены на 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Хоккеисты солигорского "Шахтера" после трех поражений подряд одержали первую победу над минской "Юностью" в полуфинальной серии Кубка президента.

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