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Игроки подрались с болельщиками во время матча по регби во Франции

15.03.2017 21:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в поединке лиги "Федераль 2" (четвертого по силе дивизиона чемпионата Франции по регби) между командами "Стад Ницца" и "Бедаррид Регби".

Игроки подрались с болельщиками во время матча по регби во Франции
Ruptly
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Причиной конфликта стали действия игрока "Ниццы", который грубо сыграл против соперника, бросив его на газон. В результате спортсмены из обеих команд сцепились друг с другом. В общей сложности в потасовке приняли участие 30 игроков. Поддержать своих на поле выбежали и болельщики.

"Да, наш игрок применил агрессивный приём, но он был легален в глазах рефери. Игроки "Бедаррида" начали драку, и мы сражались как львы", — отметил главный тренер "Ниццы", слова которого приводит Daily Mail.

 
 
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Матч по регби во Франции перерос в потасовку игроков с болельщиками. Смотрите на видео массовую драку с участием спортсменов и фанатов.

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