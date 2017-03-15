Инцидент произошел в поединке лиги "Федераль 2" (четвертого по силе дивизиона чемпионата Франции по регби) между командами "Стад Ницца" и "Бедаррид Регби".



Ruptly Видео массовой драки болельщиков после боя ММА в Дагестане появилось в сети

Причиной конфликта стали действия игрока "Ниццы", который грубо сыграл против соперника, бросив его на газон. В результате спортсмены из обеих команд сцепились друг с другом. В общей сложности в потасовке приняли участие 30 игроков. Поддержать своих на поле выбежали и болельщики.

"Да, наш игрок применил агрессивный приём, но он был легален в глазах рефери. Игроки "Бедаррида" начали драку, и мы сражались как львы", — отметил главный тренер "Ниццы", слова которого приводит Daily Mail .