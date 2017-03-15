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Игроки подрались с болельщиками во время матча по регби во Франции
15.03.2017 21:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в поединке лиги "Федераль 2" (четвертого по силе дивизиона чемпионата Франции по регби) между командами "Стад Ницца" и "Бедаррид Регби".
Причиной конфликта стали действия игрока "Ниццы", который грубо сыграл против соперника, бросив его на газон. В результате спортсмены из обеих команд сцепились друг с другом. В общей сложности в потасовке приняли участие 30 игроков. Поддержать своих на поле выбежали и болельщики.
"Да, наш игрок применил агрессивный приём, но он был легален в глазах рефери. Игроки "Бедаррида" начали драку, и мы сражались как львы", — отметил главный тренер "Ниццы", слова которого приводит
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Матч по регби во Франции перерос в потасовку игроков с болельщиками. Смотрите на видео массовую драку с участием спортсменов и фанатов.
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