Акция началась в 18:00 у кинотеатра "Октябрь", приходить на нее люди начали за полчаса, при этом в 17:15 метрополитен закрыл для пассажиров станцию "Академия наук". Перед самым началом шествия группа анархистов провела у кинотеатра музыкальный перфоманс.

Участники мероприятия прошли от проспекта Независимости до площади Бангалор. Граждане несли плакаты с лозунгами и флаги, в том числе государственные, что для акций оппозиции редкость.

Как сообщили Sputnik организаторы марша, на него собралось около 2,5 тысячи человек.