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"Марш нетунеядцев" в Минске: компромисс флагов и музыка анархистов

15.03.2017 20:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акция началась в 18:00 у кинотеатра "Октябрь", приходить на нее люди начали за полчаса, при этом в 17:15 метрополитен закрыл для пассажиров станцию "Академия наук". Перед самым началом шествия группа анархистов провела у кинотеатра музыкальный перфоманс.

Участники мероприятия прошли от проспекта Независимости до площади Бангалор. Граждане несли плакаты с лозунгами и флаги, в том числе государственные, что для акций оппозиции редкость.

Как сообщили Sputnik организаторы марша, на него собралось около 2,5 тысячи человек.

 
 
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Разрешенная столичными властями акция протеста белорусской оппозиции "Мы не тунеядцы" состоялась в Минске. Смотрите на видео, как проходило шествие против декрета...

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