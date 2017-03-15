Эксперимент проводился днем в среду 15 марта, сопровождали пожарную машину несколько автомобилей ГАИ.

"В процессе движения выяснилось, что в основном наши водители дисциплинированы и своевременно уступают дорогу, хотя не все знают, что, даже двигаясь навстречу с автомобилем с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией, нужно принять вправо и обеспечить беспрепятственный проезд", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, машина МЧС проехала по Варшавскому и Ковельскому шоссе, улицам Жукова, Сябровской и Краснознаменной.

В ГАИ констатируют, что не уступили дорогу спецтранспорту пять водителей – со всеми инспекторы провели профилактические и разъяснительные беседы.