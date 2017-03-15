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Эксперимент ГАИ в Бресте: пожарную машину не пропустили 5 водителей
15.03.2017 20:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Эксперимент проводился днем в среду 15 марта, сопровождали пожарную машину несколько автомобилей ГАИ.
"В процессе движения выяснилось, что в основном наши водители дисциплинированы и своевременно уступают дорогу, хотя не все знают, что, даже двигаясь навстречу с автомобилем с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией, нужно принять вправо и обеспечить беспрепятственный проезд", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, машина МЧС проехала по Варшавскому и Ковельскому шоссе, улицам Жукова, Сябровской и Краснознаменной.
В ГАИ констатируют, что не уступили дорогу спецтранспорту пять водителей – со всеми инспекторы провели профилактические и разъяснительные беседы.
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Сотрудники ГАИ совместно с МЧС провели в Бресте тренировочный прогон по улицам города пожарной машины. Смотрите на видео, как водители областного центра уступали...
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