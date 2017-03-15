Французский «Монако» и испанский «Атлетико» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере не смог добраться до этой стадии турнира.



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«Монако» после гостевого поражения от «Манчестер Сити» со счетом 3:5 смог выиграть дома — 3:1. В первом тайме ворота Пабло Кабальеро поразили Килиан Мбаппе и Фабиньо. На 71-й минуте Лерой Сане сделал счет 2:1, но практически сразу же Тьемуэ Бакайоко вновь увеличил преимущество хозяев до двух голов.

«Монако»: Субашич, Раджи (Туре, 70), Фабиньо, Менди, Жемерсон, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе (Моутинью, 81), Бакайоко, Сидибе, Жермен (Дирар, 90).

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Коларов, Сильва, Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Первый матч «Байера» и «Атлетико» завершился в Леверкузене победой гостей со счетом 4:2. В ответной игре в Мадриде подопечные Диего Симеоне не рисковали и завершили встречу устраивавшей их нулевой ничьей.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Феррейра Карраско (Савич, 71), Коке, Корреа (Гайтан, 65), Сауль, Гризманн, Парти.

«Байер»: Лено, Едвай, Венделл, Хильберт, Драгович, Бельараби, Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Бэйли, 78), Эрнандес (Мехмеди, 81), Фолланд (Арангис, 88).

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в эту пятницу.