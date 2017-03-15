О достижениях белорусских спортивных гимнастов давно ничего не слышно. Нелли Ким, Ольга Корбут, Светлана Богинская, Виталий Щербо, Иван Иванков — имена-легенды, спортсмены, которые оставили после себя славу, почет, мировое признание, а за спиной… пустоту. Нет, им на смену, конечно, пришли молодые, способные, подававшие надежды, но так и не ставшие талантами.



© Sputnik Александр Яковлев Виталий Щербо – гимнаст, бизнесмен и счастливый семьянин

О том, что в белорусской спортивной гимнастике кризис, говорят уже давно, с конца 90-х годов прошлого века. Последний всплеск на Олимпийских играх случился в Атланте в 1996 году, когда Виталий Щербо завоевал четыре бронзовые награды (в многоборье, упражнениях на перекладине, брусьях и в опорном прыжке). После этого — тишина. Были медали чемпионатов мира и Европы, в том числе громкие победы Ивана Иванкова, но на олимпийский подиум белорусы больше не поднимались никогда.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро от отечественных гимнастов ничего не ожидали, ну разве что чуда: двое отобрались — уже хорошо. Чуда не случилось: Андрей Лиховицкий в многоборье занял 18 место, белорусская американка Диксон Кайли Рэй — 58-е. Грусть-печаль. И неважно, что Диксон прилетела в Рио уже травмированная и держалась на уколах — важен результат, вернее, его отсутствие.

Отыскать ответы на извечные вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?" попытались спортивные чиновники на совместном заседании коллегии Минспорта и исполкома Белорусской ассоциации гимнастики.

Первый вице-президент НОК Максим Рыженков охарактеризовал нынешнее состояние отечественной спортивной гимнастики как позорное. По его словам, вид спорта, который еще недавно был визитной карточной страны, пребывает в глубочайшем кризисе. Тренерские кадры разбазарились, топовых атлетов не вырастили. При этом инфраструктура создана хорошая, интерес к виду спорта по-прежнему не ослабевает.

"Мы уже привыкли 8-е и 15-е места считать прогрессом, а это неправильно. Целая плеяда наших специалистов трудится в международных структурах, так давайте этим умело пользоваться: проводить обучающие семинары, мастер-классы, курсы повышения тренерской квалификации", — призвал собравшихся Рыженков.

Он сказал, что НОК готов поддержать любое благое начинание, пока же недостаточно инициативы от самих представителей спортивной гимнастики.

"Другие на слуху и на виду, специалисты постоянно приходят со своими идеями, конкретными проектами, а в спортивной гимнастике тишина. И это при том, что вид спорта занимает третье место (после легкой атлетики и плавания) по количеству разыгрываемых на Олимпийских играх наград", — сказал Рыженков.

Он также напомнил, что соревнования по спортивной гимнастике планируется включить в программу II Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске, и было бы непозволительно выступить плохо на домашней арене.

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по прикладным видам спорта (он курирует и спортивную гимнастику) Дмитрий Шичко предложил создать экспериментальные группы под названием "Возрождение легенд", члены которых будут в первоочередном порядке обеспечены всем необходимым (оборудованием и инвентарем, участием в спортивных мероприятиях, научно-методическим и медицинским сопровождением).

Также, по его мнению, важно проверить "низы" — детско-юношеские спортивные школы, квалификацию тренеров, которые там работают.

"Некоторые школы трудятся годами, но ни одного спортсмена в высшее звено так и не передали. Это — нонсенс", — сказал Шичко.



© Sputnik Борис Кауфман Минская трагедия Елены Мухиной: как гимнастика потеряла легенду

Тренерам придется готовиться к переаттестации. Те, кто останется на своем посту — отправятся на курсы повышения квалификации. Молодым да ранним предложат стажировки в национальной команде.

"Не я должен ездить в университет физкультуры лекции читать, а студенты приходить на тренировки ко мне. Пусть девять после этого уйдет, один останется, с ним я готов и дальше работать, передавать свои знания и опыт", — сказал главный тренер мужской команды Александр Баранов.

По признанию наставника, его подопечным, которые только влились в основной состав, не хватает сложности программ, чтобы конкурировать с соперниками: "Ребята пока не владеют уникальными и оригинальными элементами. Им нужно время, чтобы наработать все это, натренироваться, испытать себя на международных стратах. Подготовимся ли к Европейским играм? Должны. Обязаны. У нас нет выбора".

Некоторые участники дискуссии пытались сетовать на объективные трудности, но их осек министр спорта и туризма Александр Шамко:

"Все условия для успешного развития спортивной гимнастики у нас есть: инфраструктура, квалифицированные тренеры (в том числе иностранные специалисты), научный и медицинский потенциал. Не ныть. Не плакать. Не стонать".

Директор Витебской СДЮШОР № 1 Екатерина Колмагорова пообещала эти "НЕ…" вывесить у себя в тренировочном зале в виде плаката.