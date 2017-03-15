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Муж и жена в Бресте за 30 минут попали в два ДТП в одном месте

16.03.2017 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Две автоаварии произошли в практический на одном и том же месте в Бресте с разницей в полчаса: за рулем одного автомобиля находилась женщина, второго – ее супруг, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 14 марта около 14:00 на Вульковском кольце областного центра.

По информации ГАИ, женщина, управлявшая Renault Scenic, столкнулась с Volkswagen Sharan и позвонила супругу. Ее муж, спеша на место аварии, также врезался в Volkswagen Golf.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. 

 
Теги: Брест
 
 
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Супруги умудрились менее чем за 40 минут разбить два семейных легковых автомобиля. Смотрите на видео, как мужчина спешил на помощь жене.

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