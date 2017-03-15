Две автоаварии произошли в практический на одном и том же месте в Бресте с разницей в полчаса: за рулем одного автомобиля находилась женщина, второго – ее супруг, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 14 марта около 14:00 на Вульковском кольце областного центра.

По информации ГАИ, женщина, управлявшая Renault Scenic, столкнулась с Volkswagen Sharan и позвонила супругу. Ее муж, спеша на место аварии, также врезался в Volkswagen Golf.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.