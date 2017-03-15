Раннее материнство — то, что в обществе принято осуждать. Вот и героини нашего текста, несмотря на то, что уже пережили самый острый период общественного осуждения, до сих пор не решаются открыто публиковать свои фотографии и просят анонимности.

Никто не пробовал выслушать и понять, что чувствовали сами молодые мамы в это нелегкое для них время. LADY попробовала это сделать и узнать личные истории девушек.

История Анны

— Забеременела я в 14 лет, мамой стала в 15. Для меня, не буду скрывать, это стало шоком, но когда осознала, то искренне обрадовалась. Я думаю, каждая девушка будет счастлива, узнав такую новость, несмотря на возраст. У кого-то детей может совсем не быть, а кому-то они даются рано, и надо это ценить. Про аборт не было и речи — ужасно убить своего же ребенка, это бы еще очень долго съедало меня изнутри. Я понимала, что будет сложно, но старалась искать везде плюсы.



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Как раз тот момент, когда и страшно, и радостно одновременно. Не знаешь, что тебя ждет, какое будущее, как отреагируют родители и что делать дальше. Конечно, первым делом я рассказала своему молодому человеку (сейчас — мужу) эту новость. Разница в возрасте у нас с ним 6 лет, но его ничего не испугало, он был счастлив и поддерживал меня всей душой. После этого мы собрались с силами и рассказали моим и его родителям новость. Конечно, их реакция была чем-то средним между удивлением и шоком, но никакого давления или напряжения не возникало. Мама только сказала: «Хотя бы еще годика 3 подождать». Смирились и помогали.

На протяжении беременности было непросто: со всех сторон возникали проблемы, которые не давали чувствовать себя спокойно. Одно только разбирательство в милиции шло 5 месяцев. К тому же город маленький — обсуждений и слухов за спиной хватало. Мы старались не обращать внимания на них: поговорили — и забыли, нужно жить своей жизнью. Из-за всех стрессов была угроза преждевременных родов, но, слава Богу, это обошло нас стороной.

Сейчас я чувствую себя замечательно. Безусловно, стало сложнее жить: ребенок — это целая вселенная, но ради своей красавицы я справлюсь со всеми проблемами. У меня есть семья: любимый муж и моя дочка. В будущем я планирую поступить в университет и совмещать воспитание малышки и учебу, быть со своей семьей.

Какие выводы я сделала? Главное — никогда не жалеть о случившемся. Рожать в раннем возрасте все же не стоит, но если жизнь подкинула такие преграды — значит, так должно было быть. Не делайте ни в коем случае аборт, это ваш ребенок — ваша новая жизнь. Плюньте на мнения окружающих и живите так, как хотите.

История Марии

Первый раз я родила в 14 лет. И это была двойня. Вот так случается — у кого-то вообще дети не получаются, а у меня двойня. Через два года родила еще девочку и ни о чем не жалею.

Когда узнала, что стану мамой, я была шокирована. Как и мои родители, разумеется. Конечно, дочке 14 лет, тут не то чтобы детей, тут себя сначала нужно на ноги поставить. Первым делом рассказала обо всем папе наших детей, он, кстати, отреагировал хорошо и был очень рад. Об аборте ни речи, ни мысли — это большой грех.

После новости о беременности моя жизнь поменялась кардинально. Сразу началось общественное неодобрение. Но знаете, это все ерунда: рядом со мной был муж и любящие родители — все остальное отходит на задний план. Поговорили три месяца — и забыли.



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А когда детки родились, то времени свободного вообще не осталось: семейная жизнь не давала покоя. Но я воспринимаю это как хороший опыт, во всем нужно видеть плюсы. Я не могу уже назвать себя хорошей мамой, все приходит со временем, но какими-то советами могу поделиться и сейчас. У меня в этом нелегком деле главный помощник — моя мамочка. Никогда не забывайте, что именно она сразу придет вам на помощь.

Что очень хочется сказать: когда заводите ребенка, помните, что это очень большая ответственность на всю жизнь. Но! Никогда не делайте аборт. Сейчас я бы ни за что не променяла своих деток на свободное время или карьеру. В мои планы, конечно, входит получить образование, но очень хотелось бы дать лучшее именно своим детям.

История Екатерины

Родила дочку я в 16 лет. Честно говоря, когда узнала, что у меня будет ребенок, то до последнего не верила, что это произошло со мной. Мысли о том, что жизнь кончена, плотно засели в моей голове. Да и родители, казалось, были убиты горем сильнее меня: папа старался поддерживать, а вот мама постоянно рыдала. Именно у них была идея об аборте — о моих предпочтениях тогда и не спрашивали даже.

Очень сильно нагнетали и так неспокойную обстановку косые взгляды и неодобрение людей. Я просто старалась не обращать внимания, ведь у каждого может случиться что-то подобное. К тому же, думаю, у каждого человека, кто осудил меня, и у самого грешков хватает, но никто не хочет в этом признаться даже самому себе. Главное, когда есть друзья, которые помогут справиться и не упасть духом.



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После рождения ребенка жизнь поменялась полностью: вспомните времяпрепровождение 16-летнего подростка — вряд ли оно состоит из пеленок, недосыпов и детского плача. Плюс совмещение с учебой. Самым сложным в этом деле для меня стало не потерять спокойствие. Но, кажется, самое трудное уже позади! Спустя 5 лет я не представляю, как бы жила без своей дочки.

Планов на будущее у меня очень много: хочется начать обустраивать свою жизнь, дать все необходимое малышке. Время покажет — смогла ли я стать хорошей мамой.

Пусть это и потрепало мои нервы, лишило меня каких-то радостей жизни, но хочется сказать, что ничего не нужно бояться — это не так трудно, как кажется. И самое главное — верить в себя. Но лучше не допускать таких ситуаций, конечно, и всегда думать о последствиях.