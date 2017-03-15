



В Беларуси предлагается существенно изменить подходы к лицензированию ряда видов деятельности, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

"По состоянию на 1 января 2017 года у нас в стране подлежат лицензированию 36 видов деятельности, включающих 192 составляющих работ и услуг. Минэкономики совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, бизнес-сообществами активно поработали и предлагают существенно изменить подходы к лицензированию", - подчеркнул первый вице-премьер.

Василий Матюшевский пояснил, что изменения планируются и в части отмены лицензирования для существенного количества видов деятельности, и в части упрощения самих процедур администрирования лицензирования.

Позицию Минэкономики представил директор департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц.

"Наш основной подход заключается в том, что лицензированию должны подлежать только те виды деятельности, которые касаются либо здоровья и жизни граждан, либо вопросов безопасности, в том числе экономической. Если этот подход будет поддержан, будут исключены виды деятельности, связанные с определенными услугами, которые не угрожают непосредственно безопасности - это, возможно, юридические услуги, некоторые услуги в промышленности", - отметил он и обратил внимание, что определение тех видов деятельности, которые не будут подлежать лицензированию - дискуссионный вопрос.

При этом Петр Арушаньянц пояснил, что надо будет либо полностью отменить регулирование таких видов деятельности, либо предложить другие механизмы, но не такие жесткие, как лицензирование. Это, к примеру, может быть аттестация или сертификация.

"Пока мы получили положительную реакцию от заинтересованных органов по двум позициям - это деятельность по оказанию психологической помощи, а также деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения", - сказал он. Директор департамента по предпринимательству Минэкономики также сообщил, что планируется ряд мер по упрощению тех лицензируемых видов деятельности, которые остаются.

Петр Арушаньянц рассказал, что за последние 3-4 года количество лицензируемых видов деятельности в Беларуси сокращено в 1,5 раза, пишет БЕЛТА.

"Работа эта уже ведется и ведется достаточно последовательно", - констатировал он. В дискуссии во время рабочей встречи участвовали представители госорганов, общественных организаций и бизнес-сообществ.