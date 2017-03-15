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Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

16.03.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.


Фото: sport-xl.org

Накануне «Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.

До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.

— Мы провели великолепный второй тайм, но забыли выйти на поле в первом. Мы хотели агрессивно защищаться при атаках соперника. «Манчестер Сити» был лучше во втором тайме, но этого было недостаточно.

Обычно мы показываем игру хорошего уровня, но сегодня этого не было. Мы извлечем урок из этого поражения. У нас еще мало опыта.

Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить больше голов, но мы ими не воспользовались. Именно поэтому мы и вылетели из Лиги чемпионов.

На этом уровне очень важны стандарты. «Барселона» и «Реал» забивали после них в матчах Лиги чемпионов на прошлой неделе. Нам же это не удалось.

Мы будем работать над собой, но Лига чемпионов — турнир очень высокого уровня. Иногда здесь нужно нечто особенное и удача. Сегодня у нас не было ни того, ни другого, — приводит BBC слова Гвардиолы.

 
 
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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