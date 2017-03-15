Улица Скрипникова откроется для движения автотранспорта с 1 апреля, сообщил глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран во время встречи с населением микрорайона Красный Бор — 2, сообщает агентство «Минск-Новости».





Артем Цуран уточнил, что открытие движения по этой улице откладывалось из-за юридических проволочек, связанных со сносом частного сектора. Сейчас вся строительная часть выполнена, все необходимые юридические процедуры завершены.

В скором времени в микрорайоне Красный Бор на месте сносимого частного сектора начнется возведение жилых домов. Оно будет вестись одновременно со строительством детского сада и школы. Жилые дома планируется ввести в строй в 2019 году.