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Улицу Скрипникова откроют для движения с 1 апреля

16.03.2017 10:11 — Разное | Tut.by  
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Улица Скрипникова откроется для движения автотранспорта с 1 апреля, сообщил глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран во время встречи с населением микрорайона Красный Бор — 2, сообщает агентство «Минск-Новости».


Артем Цуран уточнил, что открытие движения по этой улице откладывалось из-за юридических проволочек, связанных со сносом частного сектора. Сейчас вся строительная часть выполнена, все необходимые юридические процедуры завершены.

В скором времени в микрорайоне Красный Бор на месте сносимого частного сектора начнется возведение жилых домов. Оно будет вестись одновременно со строительством детского сада и школы. Жилые дома планируется ввести в строй в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие движения по этой улице откладывалось из-за юридических проволочек.

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