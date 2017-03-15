МИНСК, 16 мар — Sputnik. Более трети немцев (36%) и итальянцев (34%) считают Крым частью России, показали результаты опроса Sputnik.Мнения. Так же думают примерно четверть британцев (26%) и американцев (23%) и пятая часть (20%) опрошенных французов. Опрос проведен компанией TNS Global для информационного агентства и радио Sputnik.

В целом число респондентов, убежденных в принадлежности Крыма России, примерно равно числу придерживающихся противоположного мнения, и только во Франции больше тех, кто не считает полуостров российской территорией.



Sputnik.Мнения: соцопрос в странах Европы о принадлежности Крыма

Чаще других Крым называют российским немцы, в основном молодежь. Во Франции, напротив, это мнение разделяют преимущественно люди старшего поколения — так высказалась почти треть респондентов старше 55 лет.

При этом 51% американцев и 48% французов, 44% британцев, 34% итальянцев и 23% немцев затруднились определить принадлежность Крыма.

Опрос был проведен одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017. В нем приняли участие 5138 респондентов из Франции, Германии, Великобритании, Италии и США.

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*по данным Gemius за декабрь 2016 года — январь 2017 года.



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