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Две белорусские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжене

16.03.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Белорусские теннисистки Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в четвертьфинал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.


Вера Лапко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Во 2-м круге соревнований с призовым фондом 60 тысяч долларов Вера Лапко (№ 293 рейтинга WTA) взяла верх над Ниной Стоянович (№ 130) из Сербии, которая была посеяна на турнире под 8-м номером — 6:3, 6:2.

Арина Соболенко (№ 142) во 2-м круге одолела Чжан Кайчжэнь (№ 118) из Тайваня, посеянную под 5-м номером — 6:1, 7:6 (7:4).


Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В мужских соревнованиях с призовым фондом 75 тысяч долларов белорус Владимир Игнатик (№ 163 рейтинга АТР) во 2-м круге встречался с Максимилиан Мартерером (№ 152) из Германии и уступил — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).


Владимир Игнатик. Фото: tennis.by

Еще один белорус Илья Ивашко (№ 178) выбыл из турнира в 1-м круге, уступив россиянину Евгению Донскому (№ 99), посеянному под 1-м номером — 6:3, 3:6, 6:7.

 
 
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Белорусские теннисистки Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в четвертьфинал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.

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