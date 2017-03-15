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Фотофакт: зима неожиданно пришла в Пинск в марте

16.03.2017 10:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Сильный мокрый снег прошел утром 16 марта в Пинске, пользователи социальных сетей начали делиться фотографиями заснеженного города.

Сильный снегопад начался около 10:00 и существенно ухудшил дорожную обстановку в городе, по словам автомобилистов, видимость при движении не превышала 100 метров.

Как пишут в социальных сетях пинчане, снег из-за теплой погоды быстро таял и буквально через 15 минут его уже не осталось.

Фотофакт: зима неожиданно пришла в Пинск в марте
© Фото: Пинск ッ Pinsk is love / ВК
Снегопад в Пинске

Как ранее сообщили синоптики, в четверг 16 марта на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки – дождь с мокрым снегом, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+9°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам автомобилистов, из-за сильного снегопада существенно ухудшилась видимость на дорогах – она не превышала 100 метров.

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