МИНСК, 16 мар – Sputnik. Сильный мокрый снег прошел утром 16 марта в Пинске, пользователи социальных сетей начали делиться фотографиями заснеженного города.

Сильный снегопад начался около 10:00 и существенно ухудшил дорожную обстановку в городе, по словам автомобилистов, видимость при движении не превышала 100 метров.

Как пишут в социальных сетях пинчане, снег из-за теплой погоды быстро таял и буквально через 15 минут его уже не осталось.

Как ранее сообщили синоптики, в четверг 16 марта на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки – дождь с мокрым снегом, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+9°С.