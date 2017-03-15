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Новый сервис оценивает "крутость
Российские разработчики создали алгоритм, который «может видеть красоту на фотографиях так же, как человек». Платформа нужна для оценки стоковых фотографий, но работает с любыми изображениями. Об этом сообщает издание
Сервис позволяет загрузить фотографию и в процентах дает оценку того, насколько «потрясающей» она является. Сервис оценивает именно привлекательность и оригинальность фотографии, а не изображенных на ней людей или предметов.
Разработчики утверждают, что в основе алгоритма лежит нейронная сеть, обученная на миллионе изображений. В создании сервиса принимали участие редакторы, фотографы и дизайнеры, которые давали снимкам свои оценки.
Мы протестировали сервис на некоторых фотографиях, сделанных в Беларуси.
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Российские разработчики создали алгоритм, который "может видеть красоту на фотографиях так же, как человек".
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