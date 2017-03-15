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Опрос в Европе и США о принадлежности Крыма: мнение политолога

16.03.2017 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ровно 3 года назад,16 марта 2014 года, был проведён референдум о статусе Крыма, на основании результатов которого была провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.

В соцопросе, проведенном в странах Европы и США в рамках проекта Sputnik.Мнения, приняли участие представители различных возрастных и социальных групп, при этом большинство респондентов затруднились определить нынешнюю принадлежность Крыма. Такой итог опроса общественного мнения вполне предсказуем, заявил на радио Sputnik Беларусь директор центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин.

Опрос в Европе и США о принадлежности Крыма: мнение политолога
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Нужно сказать, что такие результаты вполне справедливы. Было бы сложно поверить в то, что обычные европейские граждане, не политологи, не политтехнологи, а рядовые обыватели интересуются проблемами Крыма настолько, насколько это происходит в Украине, России и Беларуси", — сказал политический эксперт.

При этом политолог отметил, что количество ответов о том, что Крым должен быть частью РФ, все же существенно превышает количество противоположных мнений. Эксперт видит в этом результат массированной пропаганды, которая в настоящее время продолжается в странах ЕС и США.

"Белорусского контекста в этом опросе нет, а на самом деле это было бы интересно. Мы находимся в информационном поле Российской Федерации, и не каждый наш гражданин знает, что происходит в Гродненской, Витебской или Могилевской области, но при этом четко знает, что происходит, например, в Новосибирске, потому что включает телевизор и погружается туда", — уточнил Палагин.

Беседу с политическим экспертом Сергеем Палагиным о социологическом опросе в странах Европы и США на тему принадлежности Крыма слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Сергей Палагин комментирует итоги опроса общественного мнения, проведенного в странах Европы и США по теме принадлежности Крыма.

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