Волейболиста волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова сняли с самолета, отправлявшегося из Самары в Москву. Инцидент случился 12 марта после конфликта со стюардессой авиакомпании «Победа». Как пояснил 20-летний волейболист в интервью официальному сайту клуба, причиной спора стали длинные ноги 215-сантиметрового спортсмена.



Фото: fakelvolley.ru

Стюардесса не разрешила спортсмену поменяться местами с девушкой, сидевшей у аварийного выхода, где более удобные кресла, и волейболист выставил не помещавшиеся колени в проход между рядами. В итоге стюардесса вызвала полицейских, которые, несмотря на бурную реакцию вставших на защиту спортсмена пассажиров, силой вывели Александра Кимерова из самолета. Гулливер долго не упирался довольно быстро подчинился требованиям правоохранителей.

Видео: Физрук

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— К сожалению, при регистрации я не предусмотрел покупку билета на место у аварийного выхода, где таким габаритным пассажирам, безусловно, более комфортно. Поэтому я обратился к стюардессе с просьбой по возможности пересадить меня туда. Бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась. Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои места.

Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, девушка ответила, что сейчас вызовет полицию.

В итоге пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что все это время я никоим образом не нарушал общественный порядок. Казалось бы, представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем вернулись, причем уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолета. В Москву я улетел на несколько часов позже, вместе с командой, — рассказал спортсмен.

Директор волейбольного клуба «Факел» Николай Капранов поддержал спортсмена и даже наддется на извинения со стороны авиакомпании «Победа».

— Я возмущен действиями сотрудников авиакомпании «Победа». Всем известно, что спортсмены много летают самолетами и, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослого спортсмена по возможности посадить его на такое место, которое будет более удобно ему самому, и где он не помешает другим пассажирам.

Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену — ладно. Но на каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов? В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем. «Победа» таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию. Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы. И конечно, чисто по-человечески, ждем от авиакомпании извинений перед Александром, — заявил директор волейбольного клуба «Факел».

Выступающий за новоуренгойский «Факел» Александр Кимеров играет на позиции диагонального. Ранее выступал за команды московское «Динамо» (2014/2015), уфимский «Урал» (2015/2016), краснодарское «Динамо» (2016). Достижения: чемпион мира U21 (2015), чемпион мира U23 (2015), победитель Всемирной Универсиады в Кванджу (2015); бронзовый призер Европейских игр в Баку (2015).