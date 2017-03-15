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Зенитный комплекс Patriot сбил дрон за 200 долларов ракетой за 3 миллиона
Руководитель Командования боевой подготовки Армии США генерал Дэвид Перкинс пожаловался на расточительное использование ракет ЗРК Patriot одним из близких союзников Вашингтона,
Выступая на военном симпозиуме, генерал рассказал, что при помощи зенитной ракеты ценой три миллиона долларов был сбит квадрокоптер ценой двести долларов.
Дэвид Перкинс
Но при этом высокопоставленный военный усомнился в эффективности такого расхода дорогостоящих зенитных ракет добавив, что покупать дроны на eBay гораздо дешевле, чем их сбивать. Этим могут воспользоваться противники.
Напомним, что ЗРК Patriot могут идентифицировать цели на дальности до 180 километров и одновременно сопровождать до 125 из них. Высота поражения целей составляет от 0,06 до 25 км.
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американский генерал отметил, что американский ЗРК без труда поразил цель небольшого размера, чем доказал свою эффективность.
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