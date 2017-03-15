Руководитель Командования боевой подготовки Армии США генерал Дэвид Перкинс пожаловался на расточительное использование ракет ЗРК Patriot одним из близких союзников Вашингтона, сообщает The Independent.



ЗРК Patriot. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: idfblog.com

Выступая на военном симпозиуме, генерал рассказал, что при помощи зенитной ракеты ценой три миллиона долларов был сбит квадрокоптер ценой двести долларов.

Дэвид Перкинс отметил , что американский ЗРК без труда поразил цель небольшого размера, чем доказал свою эффективность. «Все увидели, что квадрокоптер за 200 долларов, купленный на Amazon.com, не имеет ни одного шанса против ЗРК Patriot».

Но при этом высокопоставленный военный усомнился в эффективности такого расхода дорогостоящих зенитных ракет добавив, что покупать дроны на eBay гораздо дешевле, чем их сбивать. Этим могут воспользоваться противники.

Напомним, что ЗРК Patriot могут идентифицировать цели на дальности до 180 километров и одновременно сопровождать до 125 из них. Высота поражения целей составляет от 0,06 до 25 км.